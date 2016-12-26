Россия в 2016 году побила советские аграрные рекорды

В Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин особо отметил успехи агропромышленного комплекса. "АПК - успешная отрасль, которая кормит страну", - подчеркнул президент.

Отвечая на вопросы журналистов во время большой традиционной пресс-конференции, которая прошла 23 декабря 2016, президент рассказал, что рост агропромышленного комплекса в этом году составит выше 4%.

Кроме того, глава государства рассказал представителям общественности, что в нынешнем году российские аграрии собрали 119 миллионов тонн зерна, что является рекордом. Он подчеркнул, что таких показателей не было за всю историю современной России.

О том, как заканчивает год сельское хозяйство России, Pravda.Ru рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

- Итоги года в сельском хозяйстве. Есть ли какие-то итоговые решения, которые оправдали ожидания? Можно ли говорит, что сейчас сельское хозяйство становится драйвером нашей экономики?

- Да, становится драйвером. А насчет каких-то решений, которые оправдали, еще рано судить. Потому что, как раз был год революционных изменений, которые вступают в силу с 2017 года.

В этом году решения приняты, но мы почувствуем их влияние, и как они сработают, только в следующем году. То есть, чтобы подводить итоги принятых решений, надо ждать 2017 год.

Уходящий год был удачным, рекордным за постсоветское время по многим показателям, а по некоторым показателям и рекордный в историческом развитии. Скажем, урожай пшеницы 72 миллиона тонн Россия не собирала никогда - впервые в 2016 году. Естественно, это серьезный показатель.

Мы провели Второй всемирный зерновой форум в этом году. Первый был еще в 2009 году, достаточно давно. Но тогда, в 2009 году, мы 108 миллионов собрали. То есть, это был на тот момент постсоветский рекорд. Сейчас мы его побили, и так стеклись обстоятельства, что все совпало.

А по многим показателям год был очень сложный. Сложный с точки зрения экономики нашей аграрной зерновой, поскольку кризис, санкции, и много чего сказалось, но главным, основным таким моментом для развития, фундаментом послужила девальвация рубля. И это очень много дало, мы стали гораздо более конкурентоспособны, прежде всего, на внешних рынках. И во многом, девальвация уничтожила конкурентоспособность импортных товаров на российском прилавке. И это еще сгенерировало внутренний спрос на отечественную продукцию.

- С повышением курса рубля будем ли мы так успешны в экспорте зерна? Этот фактор будет играть роль?

- Укрепление рубля сказывается, конечно, плохо на нашем экспорте. И сейчас мы подошли уже к порогу окончания этого девальвационного эффекта, и уже надо гораздо больше усилий приложить для того, чтобы поддержать объем экспорта, я уже не говорю о том, чтобы его нарастить.

А урожай у нас большой, и если мы не отэкспортируем 40 миллионов тонн, то у нас будет 23 миллиона тонн переходящих запасов на 1 июля 2017 года. Это очень много, это давление на цены. Это, прежде всего, ухудшение конъюнктуры. Для сведения, надо иметь 17% от уровня потребления. У нас это получатся в пределах 12 миллионов тонн, в будет 23, представляете какое превышение.

- Как вам работается с банками? Есть ли кредиты доступные? Насколько просто или сложно сейчас организовать фермерское хозяйство?

- С банками работается очень плохо, и улучшений пока не особо наблюдается, поскольку стандартные банковские требования для аграрного сектора не очень приемлемы. А банки не хотят выделять аграрный сектор в какие-то отдельные категории заемщиков, создавать какие-то отдельные условия.

А у нас даже наш системообразующий банк Россельхозбанк имеет вторую филиальную сеть по регионам после Сбербанка, соответственно, он все-таки ориентирован на аграрный рынок, но он выходит на рынок с коммерческими продуктам. Не с какими-то льготами, которых мы все ждем, хотя бы с каким-то облегченным доступом к финансовым ресурсам, а у него абсолютно стандартные коммерческие условия, как и у других банков. То есть, никаких преимуществ он нам не дает.

Например, в Европе существуют специальные фонды аграрного кредитования, и в Америке такие существуют, и там вообще минимальные ставки, они выдают в пределах 5%. В ЮАР существует фондирование со стороны Центрального банка Южной Африки, Лэндбанка, это государственный банк - он получает не субсидии по ставке кредита, а просто получает на определенных условиях фондирования от Центрального банка в Лэндбанк, который выдает кредит по льготной ставке сразу. Не потом что-то компенсируя, оформляя миллион бумаг, а сразу выдает местным фермерам. Там общая ставка, получается 7% по аграрным кредитам против 12 в среднем по ЮАР.

- Что нам мешает такое организовать у себя?

- Мы давно на эту тему уже ставим вопрос в повестку дня, и говорим на разных совещаниях, но пока такой фонд кредитования у нас не создан. Мы очень рассчитывали, что сельхозбанки будут таким отраслевым институтом развития, одним из, но у нас реально сейчас только один - Россельхозбанк, который дает лизинг на льготных условиях.

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