"Размер пенсии будет определяться выбором схемы в добровольном страховании"

Грядущая пенсионная реформа предполагает ряд изменений, в результате которых будет отменена накопительная пенсия в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). Теперь все дальнейшие отчисления в размере 22% будут идти в страховую пенсию.

Новая концепция индивидуального пенсионного капитала, предложенная Минфином и Центробанком, предполагает, что работающее население будет само копить копить на пенсию за счет взносов из зарплат. Какие изменения могут ожидать работников в случае принятия этой концепции, Pravda.Ru рассказал руководитель Департамента социального развития Аппарата Федерации независимых профсоюзов России, кандидат экономических наук, доцент кафедры страхования и налогообложения Академии труда и социальных отношений Константин Добромыслов.

"Для простых людей больших изменений не произойдет. То, что касается пенсионеров, это вообще их не затрагивает. Это касается только тех, кто сейчас начинает приобретать пенсионные права", - сказал Константин Добромыслов.

Сегодняшнее предложение Минифина отменить накопительную пенсию и перевести ее из обязательного пенсионного страхования в формат добровольного пенсионного страхования, это то, о чем мы уже достаточно долго говорили начиная с 2009 года, напомнил эксперт.

Связано это с несколькими причинами. Во-первых, существующая сейчас система накопительной пенсии достаточно нестабильна, в ней совмещены сразу два риска - инвестиционный и инфляционный. В сложных экономических условиях, существующих сегодня, размер накопительной пенсии оказывается непредсказуемым.

"Еще одним отрицательным фактором, который влияет на возможность продвижения накопительного компонента в обязательном пенсионном страховании, является достаточно низкий уровень заработных плат. То есть, по существу, сегодня больше половины населения России получает достаточно скромные заработные платы, из которых просто невозможно производить эти накопительные отчисления в необходимом размере. Существует решение о том, что данный компонент необходимо вывести в добровольный формат и сделать его для людей с достаточно высокими доходами", - сказал Pravda.Ru Константин Добромыслов

Корреспондент Pravda.Ru поинтересовался у эксперта: получается, что, если граждане теперь будут сами копить на пенсию за счет взносов из зарплат, то работодатель перестанет участвовать в формировании накопительной части и работник сам будет перечислять взносы на накопительную часть пенсии?

"Вопрос об отмене системы социального страхования не стоит. Это будет как дополнение к той обязательной пенсии, к тому обязательному пенсионному страхованию, которое раньше у нас называлось государственным страхованием, потом пенсионным страхованием", - ответил Константин Добромыслов.

В добровольном страховании условия более мягкие, там разрешены более рискованные операции, но граждане должны понимать, могут как приобрести, так и потерять свои средства. Доходность у нас бывает как и положительная, так и отрицательная. Поэтому, здесь вопрос личного выбора человека, как в казино. Вы можете выиграть, можете проиграть.

Если работник каждый месяц будет вносить определенную сумму в рамках добровольного пенсионного страхования на накопительную часть пенсии, но не доживет до пенсионного возраста, то эти накопленные деньги наследуют родственники, правда, при определенных условиях.

"Поэтому, выбор схемы в добровольном страховании будет определять, насколько большую пенсию вы получите, и какой размер платежа вам надо будет ежемесячно делать", - сказал Константин Добромыслов.

Полный текст интервью Константина Добромыслова выйдет на страницах Pravda.Ru позднее.

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