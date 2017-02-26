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Источник Правда.Ру

Прогноз на март: рубль сначала укрепится, а затем резко упадет вниз

Экономика

Российская валюта в феврале показала заметное укрепление по отношению к американской валюте (на 4%) и к европейской (на 7%). Соответственно, доллар и евро падали.

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Что ждет российскую валюту в марте 2017 года? По мнению экспертов, начало первого месяца весны рубль отметит укреплением своей позиции, и этому помогут стабильные цены на нефть, восстановление экономики России и недооцененность рубля как валюты в целом.

Как известно, аналитики ведущих финансовых домов в 2016 году назвали рубль одной из самых привлекательных валют для инвестирования среди развивающихся стран. Однако тогда в укрепление рубля почти никто не верил. Но улучшение ситуации внутри страны и за ее пределами наконец позволило спекулянтам добиться справедливой стоимости российской валюты.

В феврале было принято бюджетное правило, устанавливающее порядок покупки и продажи валюты на внутреннем рынке для Минфина РФ при тех или иных ценах на нефть. Сделано это было для того, чтобы избежать значительных колебаний рубля на валютном рынке, а также сдержать его укрепление.

При этом на динамике доллара и евро никак не отразилось то, что Центральный банк России по поручению министерства финансов РФ начал покупку валюты на внутреннем рынке в феврале.

Объемы покупок слишком малы, чтобы существенно сдвинуть рубль. Кроме того, стабильные цены на нефть наряду с позитивной макростатистикой оказывают серьезную поддержку рублю, и этот фактор по своей силе перекрывает интервенции ЦБ РФ.

Повышение ставки в США и снижение ее в РФ спровоцирует коррекцию рублевых пар наверх во второй половине марта. Пара доллар/рубль оттолкнется от уровня 53 рубля и, вероятно, вернется к отметкам 57-58 рублей. Пару евро/рубль ждет коррекция от уровней 54-55 рублей к отметкам 60-61 рубль.

Как сообщала "Правда.Ру", необычное укрепление рубля, а как известно, 14 февраля курс российской валюты достиг максимума 2015 года, обеспокоило Минфин и привлекло внимание Кремля. Дело в том, что скупка валюты должна была ослабить рубль, однако происходит обратное - вопреки фундаментальным факторам.

Почему укрепление рубля встретили без оптимизма в правительстве, читателям "Правды.Ру" объяснила генеральный директор АО "2К", член международной ассоциации Morison International, первый вице-президент "Российского клуба финансовых директоров" Тамара Касьянова.

— Слишком дорогой рубль сделает проблематичной покупку импортного оборудования. А без импортной техники и комплектующих мы, к сожалению, не можем пока обойтись. Да, нам надо возрождать производство, самим создавать оборудование. Но быстро нам этого не сделать, да и тут тоже необходим импорт, никуда от этого не деться.

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