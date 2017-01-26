Финансовое неосредневековье: Миллиардеры стремительно богатеют

Эксперты международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam заявили, что основатель Microsoft Билл Гейтс в скором времени может стать первым в мире триллионером. Если в 2009 году в мире было 793 миллиардера с общим капиталом в $2,4 трлн, то к 2016 году 793 богатейших человека располагали уже $5 трлн. Таким образом, ежегодный прирост составил 11%.

Билл Гейтс

Cтали ли в современном мире богатые богатеть быстрее, и если да, то почему? Ситуацию прокомментировал Pravda.Ru профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ Сергей Сильвестров.

— До начала кризиса 2008 года количество миллионеров возрастало, в частности, в Европе, США, Азии. Только за один 2007 год миллионерами в США стали около 200 тысяч семей. Но с учетом обесценения различных валют, в том числе и долларов, этот миллион, конечно, не то же самое, что в 1950-60-е годы, когда формировались основы среднего класса.

Английский исследователь и журналист Роберт Кларк в своей книге "Ричистан" (или "Богатистан" в переводе на русский язык) проанализировал структуру элит, которая сформировалась в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Кларк выделяет несколько групп. Первая — миллиардеры, примерно 400-500 семей. Следующая группа — обладатели состояний свыше $100 млн, затем следуют группы до $100 млн и до $10 млн соответственно.

Сегодня многие состояния сделаны на виртуальных финансовых рынках. Примерно 80% всех богатств группы "свыше 100 миллионов" не переданы по наследству и сформированы отнюдь не в реальном экономическом секторе, где нужно долго дожидаться, когда ты получишь первый миллиард (Генри Форду на это понадобилось 20 с лишним лет). Представители новых поколений Билл Гейтс, Марк Цукерберг — это совершенно другие по ментальности, поведению, социальной направленности люди.

— Как это сказывается на экономике?

— В результате возникновения нового феномена, благодаря которому финансы управляют миром, усилилась экономическая концентрация власти. По данным журнала "Economist", практически весь мир контролируют сегодня около 700 корпораций, связанных между собой. Сохранится ли при этом средний класс — опора стабильности и политической, социальной, экономической устойчивости — это большой вопрос.

— То есть миллиардеров становится больше, потому что путь от миллионера к миллиардеру они проходят значительно быстрее?

— Да, конечно. В значительной степени это результат изменения скоростей экономических операций. Если мы с вами сейчас начнем играть на курсовой разнице между евро и долларом, а сейчас ее специально увеличивают и доводят до 10%, как это было в эпоху зарождения евро, то получим тот же результат. Представьте себе, что у нас с вами есть хотя бы $10 млрд. В результате колебания на 1%, 0,5%, 0,1% мы с вами можем перекинуть несколько миллиардов туда-сюда и за один год заработать еще столько же. Это финансовая инженерия, возможности финансовых рынков, и технологий.

Но возникает большая проблема: каким образом это сказывается на реальной экономике и уровне жизни населения? Ходят слухи о наступлении "темных времен", или "нового средневековья". Появился даже термин "неосредневековье".

"Новые миллиардеры" обладают колоссальным богатством и возможностью влиять на политику, приобретать власть, подчинять себе целые государства. И этот тренд определен на многие годы вперед.

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