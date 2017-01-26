В платежную систему "Мир" вошли 176 банков

Участниками национальной платежной системы "Мир" стали уже 176 российских банков. Как сообщил на совещании в Совете Федерации вице-спикер палаты Евгений Бушмин, 97% банкоматов и более 75% терминалов принимают карту "Мир".

Как сообщает ТАСС, вице-спикер также напомнил, что в Госдуму был внесен законопроект, связанный с дальнейшим развитием национальной платежной системы.

Напомним, ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что крупные российские банки выступили против перевода бюджетников на карту "Мир". Финансовые организации якобы опасаются, что такая мера нарушит антимонопольное законодательство и помешает гражданам в полной мере пользоваться своими деньгами. Однако "Альфа-Банк", банк "Открытие" и Промсвязьбанк опровергли эту информацию.

Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система, первые карты были выпущены в декабре 2015 года. Представители банковской среды отмечают, что они являются гораздо более безопасным средством платежей, чем обычные.

По словам экспертов НСПК, себестоимость нового вида карточек будет выше обычных на 10-20%. Представитель Бинбанка Никита Игнатенко пояснил, что "сроки и стоимость внедрения бесконтактной оплаты целиком и полностью будут зависеть от технологий и чипов, на которых НСПК запустит метод бесконтактной оплаты. Судя по опыту международных систем, бесконтактные карты дороже для банков в среднем на 20% (однако на клиентах это не отражается)". Он также отметил, что такие бесконтактные карты лучше защищены от мошенников, чем обычные, информацию с которых можно считать с помощью устройства-скиммера.

""Мир" на сегодня покрывает все основные потребности клиентов. Есть и кредитные, и дебетовые. То есть, с точки зрения продуктового наполнения, все нормально. Карта выпускается кобейджингово, то есть "Мир" работает как в России, так и за рубежом, например, также как Master Card. Кобейджи подписаны, и они выпускаются", — рассказал ранее Pravda.Ru председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров.

По мнению специалистов, технология при этом не будет сильно отличаться от той, которую используют Visa и MasterCard — речь идет об использовании Point of Sail-терминалов. Из приятных бонусов — новым типом карточек можно будет оплачивать проезд в метро. В ЦБ пояснили, что "национальные карты "Мир" будут работать по такому же принципу с 2017 года. Соответственно, банки — участники платежной системы "Мир" должны

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