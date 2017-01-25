Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Forbes объявил Россию "магнитом для инвесторов"

Экономика

Россия преодолела экономический кризис и снова стала вызывать повышенный интерес у инвесторов. "Изменчивая" политическая ситуация в Европе и США на фоне брексита и победы Дональда Трампа сыграла в этом немалую роль.

Forbes объявил Россию магнитом для инвесторов

"Ненависть к РФ как объекту инвестиций может оказаться очень непродуктивной, равно как и в прошлом году, когда индекс роста российских компаний малой и средней капитализации составил более 95%", — пишет Forbes.

По словам экспертов издания, Россия стала крупнейшим производителем нефти и газа, обогнав по этому показателю Саудовскую Аравию. Кроме того, администрация Трампа дала понять, что намерена прекратить воинственное отношение Вашингтона к Москве, и теперь инвесторы проявляют к России всё больший интерес.

Сейчас Россия стала самым популярным развивающимся рынком в плане объёма притока иностранного капитала относительно рыночной капитализации. Издание отмечает "впечатляющий прогресс" России в борьбе с инфляцией, а также стабильность рубля и сокращение утечки капиталов. Из-за санкций российские компании лишились доступа к европейским и американским рынкам кредитования, а потому сконцентрировались на местных источниках финансирования, вследствие чего более высокие процентные ставки в Европе и Америке на них влияния не окажут.﻿

По мнению Дэниэла Солтера, главы отдела глобальных инвестиционных стратегий в Renaissance, "в изменчивом мире брексита, Трампа, выборов в Италии, Франции и Германии, Россия занимает очень неплохое место среди развивающихся рынков".

Даже западные санкции и негативное освещение СМИ не смогли заставить инвесторов отвернуться от России. Эксперт уверены, вскоре Евросоюз отменит антироссийские санкции.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов России с "негативного" на "стабильный". Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации в национальной и иностранной валютах пока что на уровне "BBB-".

Ранее Standard & Poor's Global Ratings (S&P) также улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу 16 российских компаний с "негативного" на "стабильный". В список компаний вошли НЛМК, "Новатэк", "Газпром", РЖД и "Роснефть", "Транснефть", ЛУКОЙЛ, "Ростелеком", "Мосэнерго", МТС, "Объединенная энергетическая компания", "Совкомфлот", "Магнит", ФПК, "Россети" и "Северсталь".

Постепенная адаптация российской экономики к низким нефтяным ценам и санкциям дала возможность агентству S&P изменить прогноз кредитных рейтингов России: если раньше он был "негативный", то теперь его подняли до "стабильного". При этом долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте остался на уровне "ВВ+", то есть на верхней ступени так называемой "спекулятивной" категории.

По оценкам S&P, в 20173–2019 годах российскую экономику ожидает рост в среднем на 1,6%, но лишь после ожидаемого снижения ВВП в этом году — на 1%.

В России это решение рейтингового агентства не стало неожиданным. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что это первая положительная оценка со стороны международных рейтинговых агентств с сентября 2010 года.

"Решение отражает объективный процесс завершения адаптации российской экономики к изменившимся внешним условиям",- считает господин Силуанов. По его словам, реализация программы бюджетной консолидации в ближайшую трехлетку, а также установление новых бюджетных правил, обеспечивающих не зависящее от колебаний сырьевого рынка развитие экономики, должны способствовать в дальнейшем возвращению суверенных рейтингов в область инвестиционного уровня.

Суверенный кредитный рейтинг представляет собой оценку способности и готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. Сейчас из трех основных рейтинговых агентств — Moody's, S&P и Fitch — лишь последний оценивает рейтинг России как инвестиционный.

Напомним, впервые после кризисного 2008 года суверенный рейтинг России был снижен S&P с BBB до BBB- (самый низкий из инвестиционных рейтингов) с "негативным" прогнозом в марте 2015 года — агентство тогда объяснило свое решение оттоком капитала из-за ситуации вокруг Украины, а также остановкой роста российской экономики.

В январе 2015 года S&P понизило рейтинг до BB+ с "негативным" прогнозом, таким образом он оказался в спекулятивной категории — после этого агентство лишь подтверждало рейтинг и свой "негативный" прогноз по нему.

Однако уже в мае 2016 года западные СМИ начали замечать позитивные сдвиги в российской экономике. Россия оказалась привлекательной для зарубежных инвесторов. Оживились и отечественные, которые были готовы скупить весь выпуск российских евробондов. Санкции научились обходить, санкции больше не пугают, потому что в России есть привлекательные для бизнеса долгосрочные проекты.

Очевидно, что потенциал российской экономики недооценен на Западе в большой мере из-за пропагандисткой компании. И большую роль в этом играют политизированные рейтинговые агентства, которые определяют надежность финансовых инструментов той или иной страны. России пора перестать пробовать, нужно начать работать с инвесторами, в том числе отечественными. Не надо бояться новых санкций, наподобие тех, которые "сгубили" Иран. Это отключение от системы SWIFT и введение эмбарго на поставки нефти и природного газа. Россия тесно связана с мировой финансовой системой, которая не выдержит потрясений в России. Эмбарго же невозможно, потому что Европа тотально зависит от российских нефти и газа.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Экономика России привлекает Запад?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Капустный пирог для ленивых
Рецепты
Капустный пирог для ленивых
Действие благовоний на организм человека
Здоровье
Действие благовоний на организм человека
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
"Революция Трампа": Куда приведет США восстание элит?
Как отстоять права
Херсонесский заповедник: Подарим батьке Порошенко?
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Читательский топ
Иран становится большой проблемой
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Россия — США: Торг или сотрудничество?
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Валютный
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль

В краже мужчина подозревает мигрантов, которые проводили ремонт в его квартире.

У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Мир
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Александр Широкорад Херсонесский заповедник: Подарим батьке Порошенко? Александр Широкорад Юрий Носовский ﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо Юрий Носовский Любовь Степушова Переобуваются все — от Рима до Варшавы Любовь Степушова
Комментарии
Татьяна Волина Могли взорваться: Роскосмос отозвал все двигатели "Протонов-М"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Большинство россиян запрещает выдавать Сноудена
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Жительница Приморского края прописала в квартире больше 9 тыс. мигрантов
Vladivir Rodin Pizza Hut обанкротилась, несмотря на Горбачева
????? 000 Решение суда Петербурга: Мемориальную доску Колчаку придется демонтировать
????? 000 Решение суда Петербурга: Мемориальную доску Колчаку придется демонтировать
Добрый Человек))) Херсонесский заповедник: Подарим батьке Порошенко?
Матрена Фирсовна(Facebook) Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Андрей Небензя "Неудобные вопросы" Грэма Филлипса не понравились в британском парламенте
vkontakte_275990583 Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?