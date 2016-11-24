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Источник Правда.Ру

Forbes посчитал деньги в карманах российских топ-менеджеров

Экономика

Глава "Газпрома" Алексей Миллер вновь возглавил ежегодный рейтинг журнала Forbes "25 самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний". По данным издания, за год вознаграждение Алексея Миллера составило $17,7 миллионов. При этом в прошлом году этот показатель находился на гораздо более высоком уровне — $27 миллионов.

Forbes посчитал деньги в карманах российских топ-менеджеров

Второе место в списке занял президент "Роснефти" Игорь Сечин, состояние которого составило $13 миллионов. В прошлом году показатель был $17,5 миллионов. Третью позицию в рейтинге занимает глава Сбербанка Герман Греф с $11 миллионами. На четвертом и пятом месте гендиректор группы "Онэксим" Дмитрий Разумов и Иван Стрешинский из USM Advisors. Их вознаграждения за год составили по $10 миллионов.

Всего в список вошли 25 российских топ-менеджеров. Forbes отмечает, что суммарное вознаграждение всех участников рейтинга за год сократилось в 1,5 раза. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев уже раскритиковал новую оценку Forbes размера годового вознаграждения Сечина, назвав ее "бредом".

Как сообщает РИА Новости, в обновленный рейтинг также вошли генеральный директор Vimpelcom Жан-Ив Шарлье, гендиректор "Полюса" Павел Грачев, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев, президент "Транснефти" Николай Токарев и главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Из списка выбыли бывший руководитель "Банка Москвы" Михаил Кузовлев, экс-глава РЖД Владимир Якунин, гендиректор "Еврохима" Дмитрий Стрежнев, бывший руководитель "Русгидро" Евгений Дод, экс-глава "Башнефти" Александр Корсик и бывший гендиректор "Мегафона" Иван Таврин.

Forbes — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом. Подобный рейтинг публикуется уже пятый год. Рекорд был установлен в 2012 году, когда 25 крупнейших российских компаний выплатили своим топ-менеджерам 1,89 миллиарда долларов. С того момента суммарные выплаты сократились в 2,3 раза, отмечает издание.

Ранее журнал обнародовал ежегодный рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России. Лидером списка в этом году стал основной акционер "Новатэка" Леонид Михельсон с состоянием в $14,4 млрд.

Как пишет ТАСС, в топ-5 рейтинга, помимо лидера, вошли владелец "Альфа- Групп" Михаил Фридман ($13,3 млрд, №2), Алишер Усманов, USM Holdings ($12,5 млрд, №3), Владимир Потанин, "Интеррос" ($12,1 млрд, №4) и Геннадий Тимченко, "Новатэк" ($12,1 млрд, №5).

Мировой экономический кризис сказался на бизнесе очень существенно, подчеркивает издание… Состояние 200 богатейших бизнесменов страны (с февраля 2015 г. по февраль 2016 г.) сократилось на $48 млрд (с $408 млрд до $360 млрд).

Список покинули Николай Цветков, продавший банк "Уралсиб" Владимиру Когану за символическую плату. А также владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, взявший валютный кредит на покупку 20% акций "Уралкалия", которые затем упали в цене почти втрое.

При этом в рейтинг вошли представители агропромышленного сектора. Это владельцы "Мираторга" (крупнейший производитель свинины в РФ) Александр и Виктор Линники (по $750 млн, №109-110), а также владелец "Агро-Белогорье" Владимир Зотов ($400 млн, №190). Всего в списке 10 бизнесменов, владеющих агропромышленными активами. Большинство из них увеличили свое состояние за этот год, сообщает издание.

Еще два новичка представляют сектор IT — это владелец IBS Group Анатолий Карачинский ($900 млн, №91) и владелец сети "Вконтакте" Павел Дуров ($600, №135).

Напомним, за 13 лет в списке Forbes побывало 328 человек. Самым стабильно богатым россиянином, по данным Forbes, является владелец НЛМК Владимир Лисин.

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