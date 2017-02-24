Апелляцию РФ по делу о запрете на поставки свинины отклонили

Запрет России на импорт свинины из стран ЕС все-таки признали незаконным. Наша страна подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации, однако ее отклонили.

источник Pravda.Ru

Напомним, в 2014 году Россельхознадзор ввел запрет на поставки в Россию продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Это было связано со вспышкой африканской чумы свиней в Литве. В середине февраля еще один очаг инфекции был выявлен в Польше. В Евросоюзе этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора.

В августе прошлого года вышел доклад экспертов, в котором запрет признали противоречащим нормам ВТО. Россия подала апелляцию по этому решению в конце сентября.

Такая реакция стран Европы неудивительна, ведь из-за санкций они потеряли огромный рынок сбыта, в чем сами признаются. Недавно австрийское издание Kurier написало, что российская экономика отошла от "состояния шока", которое вызвали санкции Запада и падение цен на нефть. Чего нельзя сказать об австрийских производителях, которые поставляют продукты питания в Российскую Федерацию, сетует издание.

Как пишет автор материала, еще каких-то четыре года назад русские покупали все "качественное и дорогое", а Россия была "райским рынком сбыта". Но эти времена ушли в прошлое. В условиях санкций жители РФ стали разборчивее и теперь лучше ориентируются в ценах.

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