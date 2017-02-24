Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Апелляцию РФ по делу о запрете на поставки свинины отклонили

Экономика

Запрет России на импорт свинины из стран ЕС все-таки признали незаконным. Наша страна подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации, однако ее отклонили.

360010.jpeg
источник Pravda.Ru

Напомним, в 2014 году Россельхознадзор ввел запрет на поставки в Россию продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Это было связано со вспышкой африканской чумы свиней в Литве. В середине февраля еще один очаг инфекции был выявлен в Польше. В Евросоюзе этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора.

В августе прошлого года вышел доклад экспертов, в котором запрет признали противоречащим нормам ВТО. Россия подала апелляцию по этому решению в конце сентября.

Такая реакция стран Европы неудивительна, ведь из-за санкций они потеряли огромный рынок сбыта, в чем сами признаются. Недавно австрийское издание Kurier написало, что российская экономика отошла от "состояния шока", которое вызвали санкции Запада и падение цен на нефть. Чего нельзя сказать об австрийских производителях, которые поставляют продукты питания в Российскую Федерацию, сетует издание.

Как пишет автор материала, еще каких-то четыре года назад русские покупали все "качественное и дорогое", а Россия была "райским рынком сбыта". Но эти времена ушли в прошлое. В условиях санкций жители РФ стали разборчивее и теперь лучше ориентируются в ценах.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Россия, ВТО, санкции — вычеркните лишнее
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Паста карбонара
Рецепты
Паста карбонара
Учимся составлять свой рацион правильно
Здоровье
Учимся составлять свой рацион правильно
Комментарии
Актуальная аналитика
Советское наследие
ИСТОРИК: "Пренебрежение к России впитывается с марксизмом"
Африка
Может ли Россия спасти Ливию?
Бизнес
Контролеры — бизнесмены: "человеческий фактор" сильнее законов
Читательский топ
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Брюссель подсадил Европу на "золотой газ"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН

На сегодняшнем заседании Совета безопасности, которое началось с минуты молчания в память о Виталии Чуркине, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обрушилась с резкой критикой в адрес России.

Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
Наука и техника
Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
Политика
ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Экспертное мнение
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Мир
Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии

Глава государства отметил на встрече с офицерами Северного флота успех российской операции в Сирии.

Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Мир
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Наука и техника
Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
Общество
Назло нацистам: по Таллину пройдет "Бессмертный полк"
Лейла Мамедова Контролеры — бизнесмены: "человеческий фактор" сильнее законов Лейла Мамедова Антон Куликов Наукоемкое оружие: в чем у России преимущество Антон Куликов Юрий Носовский Gallup доказал ложь Порошенко: украинцы против НАТО Юрий Носовский
Комментарии
Oleg Shustov ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Сергей Хоружик Алексей МУХИН: "На выборах в США воевали две еврейские общины"
Саныч Сан Киркоров призывает к бойкоту "Евровидения"
Саныч Сан Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
vkontakte_274388525 Американские сенаторы-русофобы снова поднимают головы
Иваныч Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
сергей юргулевич Не на того напали! Офицер расстрелял грабителей из наградного пистолета
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Елена Вершинина-Пушкарева Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
????? 000 Военная мощь России
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?