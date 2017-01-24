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Источник Правда.Ру

Wiener Zeitung: Что же мы натворили антироссийскими санкциями!

Экономика

Антироссийские санкции оказались неэффективны: экономика РФ "выздоравливает", а на смену ушедшим с рынка западных фирм приходят местные производители. Об этом пишет обозреватель австрийской газеты Wiener Zeitung Анна Штегмайер.

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"На санкции Россия отреагировала увеличением объемов внутреннего производства, прежде всего в металлургической и продовольственной отраслях. Аграрный сектор и вовсе демонстрирует рекордные показатели. Местные фирмы покрывают 100% внутреннего спроса на мясо птицы и 70% спроса на говядину и свинину", — сказано в материале.

Обозреватель прямо признает: "санкции сделали Россию сильнее". А то, что РФ не пойдет на односторонние уступки по снятию ограничений, как заявил недавно глава МИДа Сергей Лавров, по мнению автора статьи, говорит лишь о том, что "санкционная война" закончилась не в пользу Евросоюза, передает РИА Новости.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что потери Европейского союза от антироссийских санкций только в 2015 году составили 17,6 миллиардов евро. Эти убытки стоили Европе 400 тысяч рабочих мест.

Недавно советник президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи выразил мнение, что санкции США в отношении России имеют обратный эффект и скорее сплотили российский народ вокруг своего президента Владимира Путина.

"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента", — сказал он.

Позже экс-советник президента США Томас Грэм заявил, что Запад расписывается в неуверенности в собственных силах, демонизируя президента России. По мнению эксперта, мировой порядок меняется, поэтому необходимо найти новое равновесие, и Россия на долгие годы станет его неотъемлемой частью.

Грэм предостерегает от дальнейшей изоляции Москвы: "Просто ужесточая санкции, кризис на Украине не урегулировать. Кроме того, не в наших стратегических интересах, чтобы российская экономика чрезмерно ослабла, и Россия развернулась к Китаю. Мы должны рассматривать Россию в глобальном контексте".

Признают санкции "трагической ошибкой" и в Европе. В начале января экс-глава Министерства иностранных дел Бельгии, член Европарламента заявил, что политика изоляции России является серьёзной геополитической ошибкой.

По его словам, "международное сообщество, в том числе ЕС и США, делает большую, серьёзную геополитическую ошибку, изолируя себя от РФ. После падения Берлинской стены мы должны были стать с Россией партнёрам".

Как сообщала Правда.Ру, австралийское издание Kurier на днях написало, что российская экономика отошла от "состояния шока", которое вызвали санкции Запада и падение цен на нефть. Автор статьи сетует, что Россия раньше была "райским рынком сбыта". Но эти времена ушли в прошлое. В условиях санкции жители РФ стали разборчивее и теперь лучше ориентируются в ценах.

Бывший торговый советник посольства Австрии в России Дитмар Фелльнер считает, что санкции — "неверное средство" для того, чтобы "наказать Россию", отмечает Kurier. По его словам, штрафные меры против Москвы "по меньшей мере"навредили Европе так же, как и Российской Федерации.

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