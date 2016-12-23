Чем грозит России рекордное падение золотовалютных резервов

Как сообщил ЦБ РФ, за неделю общий объем международных резервов упал на 8 млрд долларов. Зафиксированное сокращение стало рекордным с декабря 2014 года, а итоговая сумма — 379 млрд долларов — минимальной за 9 месяцев. С сентября российские резервы "похудели" на 21 млрд долларов на фоне снижения цен на золото на мировых рынках и курса евро.

Фото: Fotodom.ru/DP

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и российского правительства. Они состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

В Банке России говорят, что причиной нынешнего падения в очередной раз стала "отрицательная курсовая переоценка".

Оценить возможные риски Правда.Ру попросила кандидата экономических наук, профессора кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Юрия Юденкова.

— Чем это чревато?

— Пока ничем не опасно и не чревато, но это звонок. Вы видите, как низко находится курс доллара. Население сейчас очень активно скупает доллар, прямо какие-то ажиотажные продажи. И всегда у нас увеличивались продажи валюты в декабре, а здесь еще курс такой благоприятный. Ничего страшного не происходит, исключительно рыночная ситуация.

— Наверстает ли Россия золотовалютные резервы, когда курсы "переиграются"?

— Есть надежда все-таки, что у нас изменится курс доллара, и вы видели, какой жесткий бюджет принят. Да, неизбежно, я думаю, что год как раз и начнется с экономии валюты со стороны Центрального банка. Если он не сможет удерживать, конечно, начнутся интервенции и т. д. Так долго, при таких активных покупках ЦБ не будет удерживать такой курс доллара, я так полагаю, это мое мнение. Нам нужны золотовалютные резервы, тем более в условиях санкций.

— Сейчас ЗВР у нас много или мало?

— Я бы сказал — достаточно. По данным МВФ, мы сейчас занимаем шестую позицию в мире по объему золотовалютных резервов, что в принципе вполне достаточно. С учетом того, что у нас платежный баланс положительный, в принципе, ничего страшного не происходит.

Напомним, в начале этого года канадские власти распродали все золото из международных резервов страны, чтобы не разгонять инфляционную спираль. Канада стала первой и пока единственной страной среди государств "большой двадцатки", расставшейся с резервами золота. Банк России же в январе 2016 года, напротив, стал мировым лидером по закупкам золота среди всех центробанков в мире.

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