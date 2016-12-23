Путин: НДФЛ, налоги на транспорт и имущество в России одни из наиболее низких в мире

В ходе большой пресс-конференции президенту России был задан вопрос о налогах и сборах. Есть налоги - подоходный и другие, и есть множество сборов, которые похожи на налоги, но ими не являются. Это налоги на капитальный ремонт, медицину, дополнительное образование, выплаты за парковку в столице. В курсе ли президент того, что происходит, поинтересовался у президента журналист Первого канала.

Фото: AP

Надо разделять налоги и сборы, ответил Владимир Путин. Главных налогов три: НДФЛ, на транспорт и на имущество.

В России подобные налоги одни из наиболее низких в мире, введен плоский НДФЛ в 13 процентов. И такая мера дала свои результаты: стали в семь раз больше собирать налогов после введения плоской шкалы. Дифференцированные налоги вводить пока нецелесообразно, говорит Путин.

Лучше социальную справедливость восстанавливать через другие налоги, отмечает лидер.

О сборах, которые не являются налогами, президент знает, но не в деталях, потому что муниципалитетов, которые их вводят, тысячи.

Тем не менее, нагрузка на население растет и надо эту проблему решать - правительству поручено этим заняться, будет создан реестр платежей, чтобы понимать, что происходит в стране. Самый эффективный способ бороться с ростом тарифов ЖКХ - понижать инфляцию. В прошлом году она составляла 12,9 процентов, в этом году будет рекордно низкой, надо стремиться к инфляции в четыре процента.

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря большую пресс-конференцию. В этом году побит очередной рекорд - на мероприятие аккредитовалось 1437 журналистов.

Количество участников большой пресс-конференции Путина растет с каждым годом.

Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392.