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Источник Правда.Ру

Путин рассказал об успехах и проблемах российской экономики

Экономика

Президент России в начале пресс-конференции предложил сразу перейти к вопросам.

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Первый из них был о состоянии экономики России. В прошлом году был спад в 3,7 процента ВВП, сказал Владимир Путин. В этом году, по его словам, будет 0,5-0,6 процентов спада.

Это происходит за счет роста в некоторых отраслях промышленности - сельском хозяйстве (рост не менее четырех процентов за год), легкая промышленность, автомобилестроение и т.д.Еще одна причина - обуздание инфляции. В этом году она будет смотреться совершенно иначе по сравнению с предыдущими годами.

По словам президента, все в порядке с золотовалютными резервами - сейчас около 385 миллиардов долларов. Уменьшается отток капиталов - 16-17 миллиардов долларов в этом году

.Проблемы - надо обеспечить рост экономики, упали доходы населения (хотя в последние месяцы наблюдается рост заработной платы в реальном секторе экономики).Если говорить о социальной сфере, сохраняется положительная динамика в демографии.  

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря большую пресс-конференцию. 

Жизнь внутри страны - эта тема станет главной на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Традиционно тема номер один - это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера. (...) Я не сомневаюсь, что на этот счёт будет много вопросов", - сказал он.

Если судить по поступающим в администрацию обращениям, отметил Песков, будут подняты и вопросы социального обеспечения. Сможет ли в условиях экономических трудностей государство нести значительный груз социальных обязательств - такие вопросы интересуют граждан. 

"Я думаю, главный акцент будет сделан на этом", - сказал представитель Кремля.

Темы большая пресс-конференция Путина
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