22 тыс. виновных госслужащих: Прокуратура выявила массовые нарушения при проверках бизнеса

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман предупредил руководителей контролирующих органов об ответственности за нарушения законодательства при проведении проверок бизнеса. По его словам, за 10 месяцев текущего года прокуроры в контрольной деятельности вскрыли почти 150 тыс. нарушений закона.

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По словам Буксмана, к дисциплинарной и административной ответственности были привлечены более 22 тыс. должностных лиц. Более того, прокуратура возбудила 82 уголовных дела. Ситуацию для Pravda.Ru прокомментировал заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов.

— О каких нарушениях закона при проверках бизнеса со стороны контролирующих органов в основном идет речь?

— Сперва я хотел бы прокомментировать статистику. 150 тысяч — это колоссальная цифра, причем имеются в виду только те нарушения, которые оспорены субъектами малого бизнеса. А есть предприниматели, просто смирившиеся со своей судьбой. Они платят штрафы или исполняют требования, предписанные надзорными органами, в основном Роспотребнадзором и Пожнадзором. И этих требований, напомню, свыше 70 тысяч. Все их невозможно запомнить и исполнить.

— Что входит в понятие "нарушения закона со стороны контролирующих органов"?

— Как правило, речь идет об избыточности требований в тех регламентах, которые сегодня разработаны контрольными надзорными органами. Фактически предприниматель может оспорить только так называемые формальные признаки — время проверки, сроки административных расследований. Что же касается содержательных проблем, то их практически невозможно оспорить. Потому что, как я уже сказал, этих требований огромное количество. Надеюсь, что в новом году правительство наконец приступит к реформе контрольно-надзорной деятельности у нас в стране.

— Что вынуждает сотрудников контролирующих органов нарушать закон, проверяя субъекты предпринимательства?

— Проверка — это всегда палка о двух концах. Проверяют на основании обращений, в том числе анонимных. А штат инспекторов в надзорных органах, как правило, небольшой. Поэтому, они, естественно, попадают в ситуацию, когда у них сроки нарушены, предписания по формальному признаку не вовремя подготовлены и т. д. Это, как я уже сказал, в основном и оспаривается.

Проблема как раз заключается в том, что при малом количестве работников контрольно-надзорным органам нужно в первую очередь проверять жизненно важные и необходимые требования к субъектам малого и среднего бизнеса, например, смертность на пожарах, если идет речь о Пожнадзоре. А концентрируются как раз на мелких придирках. В итоге все друг другом недовольны, предприниматели выплачивают штрафы, а реальные проблемы остаются.

— Какие конкретно реальные проблемы имеются в виду? Что именно нужно проверять в первую очередь?

— Ключевые показатели — это, конечно же, жизнь и здоровье наших граждан. Возьмите недавнюю историю про отравления спиртосодержащими жидкостями. Уже больше 70 человек погибло от этой настойки боярышника. Получается, с одной стороны, мы зарегулировали рынок легального алкоголя, установили высокие акцизные ставки, а этот товар совершенно не подпадает под контроль с точки зрения акциза, соответственно, он очень дешевый и при этом опасный… Зачастую проверки, образно говоря, проводятся не там, где темно, а под фонарем.

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