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Источник Правда.Ру

Рекрутеры: Офисных клерков ждут массовые увольнения

Экономика

В будущем году продолжит расти спрос на сотрудников IT-сферы: мобильных разработчиков, веб-разработчиков, специалистов по информационной защите и кибербезопасности. В этом году, к слову, их зарплаты выросли на 11-20%. Спрос на людей, занятых в сфере промышленности, тоже будет расти.

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Фото: Fotodom.ru/DP

А вот количество предложений для бухгалтеров резко снижается. Кроме того, по прогнозам рекрутеров, в ближайшие годы востребованность модераторов и операторов ввода данных сократится на 70%, сообщают Известия со ссылкой на рекрутинговый портал Superjob.

Самые плохие перспективы по итогам 2016 года у бухгалтеров начального уровня. По данным Superjob, уже сейчас снижается реальный спрос на таких работников. Предприятия сокращают численность бухгалтерских подразделений. К 2020 году рынок труда для бухгалтеров может сократиться в три раза. Эксперты говорят, что это связано с переходом на электронный документооборот.

Гораздо меньше будет требоваться также сотрудников контакт- и колл-центров, специалистов по обработке информации. По прогнозам, в 2017 году падение спроса на таких работников составит 70%.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в середине ноября о массовых увольнениях заявлял Минтруд. В ведомстве заявили, что под сокращения пойдут в основном чиновники и работники банков. Перед новогодними праздниками работодатели собирались уволить больше 130 тысяч человек. Однако это связывали с кризисом и сокращением расходов.

В других отраслях помимо кризиса роль сыграла модернизация. Сейчас множество функций, которые раньше не мог выполнять никто, кроме человека, отдано роботам, машинам. Это касается, в частности, таких отраслей, как производство транспортных средств, оборудования, металлических изделий, добыча угля. По той же причине урезают штат в госаппарате: в условиях, когда развиваются электронные услуги, можно сократить документооборот, а следовательно, и занимающихся им специалистов.

Если влияние кризиса на массовые увольнения так или иначе будет снижаться с восстановлением экономики, то число сокращений по причине модернизации будет только расти, уверены эксперты.

При этом потерять работу в наше время — легко, а вот найти — проблема. Тем более, что большинство работодателей стараются определить на вакантное место "своих" людей. При появлении вакантной позиции 64% работодателей отдают приоритет кандидатам из своих же структур. В компаниях с развитой системой корпоративных "лифтов" люди "со стороны" вообще имеют минимальные шансы получить работу.

Согласно результатам исследования рекрутинговой компании Antal Russia, чаще всего фирмы предпочитают заполнять внутренними кандидатами позиции, связанные с основным бизнесом, где важно понимание специфики внутренних процессов, и адаптация внешних кандидатов занимает много времени — от полугода до полутора лет.

Для промышленных компаний таковыми позициями являются вакансии, связанные с производством, это инженеры и технические специалисты. Для компаний, предоставляющих услуги в области ИТ, — менеджеры по продажам, хорошо знающие специфику продукта. А для логистических компаний — это менеджеры по продажам и перевозкам.

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