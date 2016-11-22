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Источник Правда.Ру

Часть крупного бизнеса перейдет в средний. Кто выиграет?

Экономика

"Опора России" предложила отнести к среднему бизнесу часть предприятий крупного. Это нужно, чтобы последние могли получать льготы. Свое предложение организация намерена отправить в начале будущего года в администрацию президента, правительство и Госдуму.

Бизнес

Сейчас средним бизнесом признаются компании, где работают до 250 сотрудников и чья выручка не превышает двух миллиардов рублей. Эти критерии предлагается удвоить до 500 человек и четырех миллиардов рублей выручки соответственно.

Кто выиграет от этой меры, кроме новоявленных получателей льгот? На вопросы корреспондента Pravda.Ru ответил вице-президент "Деловой России", член Общественной палаты РФ Николай Остарков.

— Как вы оцениваете инициативу?

— Положительно. Критерии малого и среднего бизнеса были зафиксированы в рублевом измерении, чуть ниже, чем это принято в Европе. Поэтому я согласен с тем, что после девальвации рубля требуется их серьезная корректировка.

— Если предложения будут приняты, на сколько может увеличиться число субъектов малого и среднего бизнеса и во сколько поддержка "примкнувших" обойдется бюджету?

— К сожалению, увеличение числа претендентов не влияет на размер выделяемой из бюджета суммы, просто она распределится между большим числом компаний. Но я считаю, что как раз проекты по поддержке малого и среднего бизнеса не требуют бюджетных средств — во всем мире они поддерживаются не столько за счет бюджета, сколько системами целевого рефинансирования. При этом даже, наоборот, бюджет может зарабатывать.

А вот банкам однозначно интереснее работать со средним бизнесом, которому можно выдать более крупный кредит. Если порог вхождения в категорию "средний бизнес" расширится, то банки будут активнее реализовывать кредитные программы.

— Не задавит ли таким образом новоявленный средний (а еще недавно — крупный) бизнес своих "меньших собратьев" по рынку?

— Эти две категории везде разделены. Поддержка "малышей", а также микробизнеса и "середняков" идут двумя разными потоками и не конкурируют друг с другом. Но надо понимать, что, оздоровив "среднее" предприятие, мы одновременно поддержим огромное количество субподрядчиков, которые часто являются малыми предприятиями. Таким образом, поддержка среднего бизнеса, как правило, ведет к оживлению малого в регионах.

Подробнее о бюджете на 2017 года читайте в материале: Евгений Федоров: Непринятие бюджета-2017 остановило бы экономику.

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Темы бизнес экономика малый бизнес Опора России Николай Остарков
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