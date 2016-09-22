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Источник Правда.Ру

Известны детали трехлетних прогнозов экономического развития России

Экономика

Минэкономразвития подготовило для президента и правительства базовый прогноз развития экономики России в 2017–2019 годах. По сравнению с аналогичным апрельским документом ухудшено большинство показателей. 

Известны детали трехлетних прогнозов экономического развития Ро

Как пишет газета "Ведомости", согласно новым прогнозам, инфляция в 2019 году составит 4,1% вместо ожидаемых ранее четырех, объем ВВП прогнозируется в размере 98,3 триллиона рублей против предполагаемых 101,4 триллиона рублей.

Согласно прогнозу, стоимость американской валюты составит 64,4 рубля вместо предусмотренных ранее 62,7 рубля.

Но есть и хорошие новости, в новом варианте прогноза показатель инфляции за 2016 год уменьшен с 6,5 до 5,8%.

Прогноз ведомства представлен в трех вариантах: "базовый", "базовый+" и "целевой". Первый из них основан на цене нефти в 40 долларов за баррель, "базовый+" и "целевой" — в районе 50-55 долларов.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу 16 российских компаний с "негативного" на "стабильный".Как сообщает ТАСС, в список компаний вошли НЛМК, "Новатэк", "Газпром", РЖД и "Роснефть", "Транснефть", ЛУКОЙЛ, "Ростелеком", "Мосэнерго", МТС, "Объединенная энергетическая компания", "Совкомфлот", "Магнит", ФПК, "Россети" и "Северсталь".

Правда.Ру писала, что постепенная адаптация российской экономики к низким нефтяным ценам и санкциям дала возможность агентству S&P изменить прогноз кредитных рейтингов России: если раньше он был "негативный", то теперь его подняли до "стабильного".

По оценкам S&P, в 2017-2019 годах российскую экономику ожидает рост в среднем на 1,6%, но лишь после ожидаемого снижения ВВП в этом году — на 1%.

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