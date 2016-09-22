ФРС США оставила процентную ставку без изменений

ФРС США по итогам заседания 20-21 сентября оставила без изменений процентную ставку по федеральным кредитным средствам в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых.

источник Pravda.Ru

Об этом говорится в коммюнике по результатам сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка.

Как пишет ИА Интерфакс, в заявлении FOMC отмечается, что аргументов в пользу повышения ставки стало больше. Тем не менее, руководство ФРС приняло решение "дождаться новых сигналов сохранения прогресса в движении на пути к основным целям" Центробанка.

Правда.ру ранее писала, что с декабря 2008 года по декабрь 2015 года базовая процентная ставка находилась на уровне 0-0,25%, что было минимальным показателем за всю историю США.

16 декабря 2015 года ФРС повысила базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5%. И с тех пор оставляет ее без изменений.

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