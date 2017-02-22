В России предсказали рекордно низкие ставки по ипотеке

В России резко упадут ставки по ипотеке. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф. По его прогнозу, ставки станут самыми низкими в истории.

"В этом году, с учетом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке", — сказал он.

К слову, в прогнозе социально-экономического развития РФ говорится, что через год ставка по рублевой ипотеке в России не должна превышать 7 процентов годовых.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", программу поддержки ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, могут продлить до конца мая. Сейчас ипотечники могут рассчитывать на возмещение от Агентства ипотечного жилищного кредитования не больше 20 процентов от остатка основного долга, максимальная сумма составляет 600 тысяч рублей. Ее хотят увеличить до полутора миллионов, но не больше 30 процентов от остатка основного долга.

Это касается родителей, у которых есть как минимум двое несовершеннолетних детей или граждан, являющихся опекунами, инвалидов или имеющих детей инвалидов, а также ветеранов боевых действий.

Недавно был проведен опрос, в котором приняли участие 7 тысяч россиян. 40% высказались в поддержку ипотеки, при этом треть раскритиковала жилищные кредиты, заявив, что для покупки квартиры лучше накопить деньги, а не обращаться в банки.

Доля россиян, предпочитающих арендовать жилплощадь вместо ипотеки, составила 18%, а 14% участников опроса заняли нейтральную позицию, отметив, что не нуждаются в ипотечных кредитах.

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