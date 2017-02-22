Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В России предсказали рекордно низкие ставки по ипотеке

Экономика

В России резко упадут ставки по ипотеке. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф. По его прогнозу, ставки станут самыми низкими в истории.

359935.jpeg

"В этом году, с учетом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке", — сказал он.

К слову, в прогнозе социально-экономического развития РФ говорится, что через год ставка по рублевой ипотеке в России не должна превышать 7 процентов годовых.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", программу поддержки ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, могут продлить до конца мая. Сейчас ипотечники могут рассчитывать на возмещение от Агентства ипотечного жилищного кредитования не больше 20 процентов от остатка основного долга, максимальная сумма составляет 600 тысяч рублей. Ее хотят увеличить до полутора миллионов, но не больше 30 процентов от остатка основного долга.

Это касается родителей, у которых есть как минимум двое несовершеннолетних детей или граждан, являющихся опекунами, инвалидов или имеющих детей инвалидов, а также ветеранов боевых действий.

Недавно был проведен опрос, в котором приняли участие 7 тысяч россиян. 40% высказались в поддержку ипотеки, при этом треть раскритиковала жилищные кредиты, заявив, что для покупки квартиры лучше накопить деньги, а не обращаться в банки.

Доля россиян, предпочитающих арендовать жилплощадь вместо ипотеки, составила 18%, а 14% участников опроса заняли нейтральную позицию, отметив, что не нуждаются в ипотечных кредитах.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Что выгоднее — аренда или ипотека?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Паста карбонара
Рецепты
Паста карбонара
Учимся составлять свой рацион правильно
Здоровье
Учимся составлять свой рацион правильно
Комментарии
Актуальная аналитика
Белоруссия
Констанин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада
Партии
Amnesty International нашла в России ненависть и вражду
Услуги
Торговые сети: битва за покупателя
Читательский топ
В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"

Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.

В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Украина
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Общество
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.

Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Мир
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Общество
Тактаров отказался играть "жестокого русского" в фильме про Украину
Спорт
Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО
Вячеслав Шпаковский Генетические эксперименты на людях. Как это было Вячеслав Шпаковский Юрий Носовский Брюссель подсадил Европу на "золотой газ" Юрий Носовский Игорь Буккер Последняя ведьма Европы: эктоплазма подвела Игорь Буккер
Комментарии
Валерий Осипов(Facebook) Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Виктор Сел Польский профессор рассказал о превращении Украины в "азиатскую цивилизацию"
njtnf117 Анатолий ВАССЕРМАН: "На Украине русских превращают в антирусских"
njtnf117 Анатолий ВАССЕРМАН: "На Украине русских превращают в антирусских"
Виктор Сел Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ: заявления Порошенко продиктованы его трусостью
Саныч Сан The Hill: даже вечные санкции не заставят Россию отдать Крым
Саныч Сан The Hill: даже вечные санкции не заставят Россию отдать Крым
Саныч Сан Брюссель подсадил Европу на "золотой газ"
njtnf117 Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Vlad Sarmatow(Facebook) Как "примитивный" русский корабль поставил на уши США
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?