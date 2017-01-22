Россия и ФРГ обсудили торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбарго

На полях сельскохозяйственной G20 министры сельского хозяйства России и Германии Александр Ткачев и Кристиан Шмидт обсудили аспекты восстановления торговли сельхозпродукцией в случае отмены российского продэмбарго.

Фото:.mcx.ru

Как сообщил глава Минсельхоза РФ сообщил в интервью "Российской газете", эта встреча стала шагом к постепенному налаживания диалога России и ФРГ в сфере сельского хозяйства.

Германия нашла способ пригласить в Берлин министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, несмотря на то, что он включен в санкционный список Евросоюза.

Александр Ткачев принял участие в саммите министров сельского хозяйства "Группы 20", прошедшем одновременно с крупнейшим международным агрофорумом "Зеленая неделя". Председательствует в "двадцатке", в которую входят не только европейские государства, сейчас Германия.

Сразу после деловой программы, переговоров с германским коллегой и руководителями аграрных ведомств других стран Александр Ткачев в интервью "Российской газете" рассказал, почему его присутствие в Берлине стало возможным, и что получат от договоренностей наши аграрии и потребители.

"Планируется совместными усилиями обновить систему, гарантирующую безопасность взаимных поставок продукции, которая позволит восстановить режим двусторонней торговли между нашими странами в максимально короткий срок. Рано или поздно режим взаимных ограничений будет снят и нам уже сейчас нужно подумать о дальнейшем развитии наших торговых отношений", - сказал он.

В ходе встречи сторонами достигнута договоренность о проведении в трехмесячный срок технических консультаций экспертов с целью обсуждения ветеринарных и фитосанитарных вопросов, эпизоотической ситуации в России и ФРГ, сообщил глава Минсельхоза РФ.

Кроме того, стороны отметили целесообразность возобновления деятельности российско-германской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства, последнее заседание которой состоялось в июле 2013 года, то есть еще до введения российских мер в ответ на западные санкции.

"Мы также видим определенные перспективы для российских производителей и поставщиков сельхозпродукции на германском рынке", - отметил Ткачев.

Как отметил российский министр, из-за санкций германский аграрный сектор ежегодно теряет порядка $1 миллиарда.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в ходе саммита министров сельского хозяйства стран G20 в Берлине обсудил поставки российских продуктов со своими коллегами из Германии, Мексики и Бразилии.

Ткачев обсудил возможности увеличения взаимной торговли продовольствием с министром сельского хозяйства Мексики Хосе Эдуардо Кальсада Ровиросой. "В прошлом году объемы поставок между Россией и Мексикой увеличились почти на 50% по сравнению с предыдущим годом и составили почти 150 миллионов долларов. Российские аграрии увеличили экспорт пшеницы в Мексику и готовы еще наращивать ее поставки, а также заинтересованы в экспорте мясной продукции", - рассказал глава Минсельхоза РФ.

На встрече Ткачева с бразильским министром Блайро Магги речь шла о допуске на рынок Бразилии отдельных видов российской мясной продукции, в том числе говядины. По словам российского министра, в 2016 году РФ возобновила экспорт в Бразилию гречихи, впервые начала поставки картофельного порошка и кондитерских изделий из сахара. "Мы заинтересованы также в поставках зерна, рыбной продукции и других товаров", - добавил он.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, ранее Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия-24" выступил за продление продовольственного эмбарго в отношении некоторых западных продуктов на 5 лет.

При этом министр отметил, что российский аграрный сектор успел набрать силу и обвала на отечественном рынке не будет даже в случае отмены эмбарго уже в 2017 году.

По его мнению, сельское хозяйство в России стало конкурентоспособным, поэтому российским аграриям не стоит бояться отмены эмбарго.

"Никто не знает, отменятся ли санкции в конце 2017 года. Нам бы хотелось, чтобы это еще было лет пять. Даже если их и отменят, то ничего такого страшного не произойдет, - подчеркнул министр. - Во-первых, мы уже конкурентоспособны, уровень поддержки государством значительный: уровень рентабельности сельхозпроизводства - в среднем 20% по России с господдержкой и 10% без нее", сказал Александр Ткачев.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня