В феврале станут известны данные по сокращению нефтедобычи

Все свидетельствует о выполнении соглашения о сокращении добычи нефти на 100%, а точные данные об этом будут обнародованы в феврале 2017 года. Об заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех перед заседанием комитета по контролю за добычей нефти при ОПЕК, которое проходит в Вене.

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"Конкретные данные об уровне сокращения добычи по странам будут представлены в феврале", - сказал министр. По его словам, достигнутое в прошлом году соглашение "стало одним из самых больших успехов за последнее время".

"Положительно, что не только страны - участницы ОПЕК принимают в нем участие. И мы уже видим, что страны сокращают добычу. Это уже сказывается на рынках, которые возвращаются к восстановлению. Добыча уже сокращена на 1,5 млн баррелей в сутки", - добавил аль-Фалех.

При этом Саудовская Аравия, по его словам, в настоящее время добывает меньше 10 млн баррелей нефти в сутки и надеется следовать этим значениям.

"На сегодня, на 22 января, уровень нашей добычи немного ниже 10 млн баррелей в сутки, и я прогнозирую, что мы точно будем ниже этого порога до конца месяца, - отметил министр. - В феврале мы проинформируем наших клиентов, что будем следовать в этом направлении, я не ожидаю каких-либо существенных изменений".

Сегодня, 22 января, первое заседание комитета по контролю за добычей нефти при ОПЕК проходит в Вене. В ходе заседания министры намерены утвердить механизм мониторинга добычи и подвести первые итоги реализации соглашения по сокращению глобального перепроизводства сырья.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 30 ноября на саммите ОПЕК в столице Австрии было достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 года до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, страны ОПЕК должны снизить среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей.

В начале декабря к этому соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в организацию: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан. С учетом этих стран общее сокращение в первом полугодии 2017 года составит 1,7-1,8 млн баррелей в день.

Отметим, производство нефти в ОПЕК в октябре составляло 33,64 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном бюллетене организации со ссылкой на вторичные источники. Саудовская Аравия добывала 10,53 миллиона баррелей, Ирак - 4,56 миллиона, Иран - 3,69 миллиона, Кувейт - 2,84 миллиона, производство в остальных десяти странах колебалось в пределах 0,2-1,6 миллиона баррелей.

Россия и страны ОПЕК заинтересованы в сохранении цен на нефть в районе промежутке от $50 до $60 за баррель. Предполагается, что это такая цена наименее комфортна для компаний США, добывающих сланцевую нефть.

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