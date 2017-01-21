Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции, заявил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

источник Pravda.Ru

"Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно — в перспективе трех лет — они снижаются", — цитирует Топилина РИА Новости

Напомним, 11 января пенсионеры начали получать единовременные денежные выплаты в размере 5 тыс. рублей. В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате.

Первая индексация пенсий в этом году будет с 1 февраля. Прибавка коснется всех неработающих пенсионеров (около 30 млн человек), а также примерно 440 тысяч неработающих военных пенсионеров, получающих вторую "гражданскую" пенсию (за исключением фиксированной выплаты к ней). В ПФР подсчитали, что средний размер страховой пенсии (без учета фиксированной выплаты) станет больше на 384 рубля

Вторая индексация пенсий в 2017 году пройдёт 1 апреля. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Как сообщает "Газета.Ru", с учётом двух индексация (первая будет проведена с 1 февраля) пенсии вырастут на 5,8%.

Министр подчеркнул, что для этого есть все необходимые ресурсы в федеральном и региональном бюджетах.

Как ранее сообщала Правда.Ру, исследование аналитического центра НАФИ показало, что подавляющее большинство граждан уверено, что заботиться об их пенсии должны власти, и рассчитывает исключительно на государственное пособие или помощь со стороны родных.

Только 16% наших соотечественников готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. А 78% россиян рассчитывают жить на любую государственную пенсию по достижении возраста, позволяющего уйти на заслуженный отдых.

Почти половина (49%) опрошенных, впрочем, планирует подрабатывать. Еще четверть надеются на помощь детей, а каждый пятый — на заработки супруга или супруги (18%).

Тем временем в середине декабря в Госдуму внесли законопроект, направленный на снижение предельных сумм, которые могут быть удержаны с пенсионеров-должников в рамках исполнительного производства. Сейчас из пенсии могут удержать до половины суммы, а в некоторых случаях — до 70 процентов. Но авторы идеи считают, что это нарушает права пожилых людей на жизнь. Поэтому предельную сумму предлагают снизить, а также дифференцировать в зависимости от превышения или непревышения уровня прожиточного минимума для пенсионеров, установленного в регионе, где они проживают.

В соответствии с законопроектом в случае, если сумма страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения такой выплаты) превышает величину прожиточного минимума, то сумма удерживаемых средств не может составлять более 20% такой пенсии или выплаты. А если размер подобной пенсии или выплаты не превышает или равен величине прожиточного минимума, то удержано может быть не более 10%.

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