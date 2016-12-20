Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В 2017 году экономика России придет в состояние равновесия - эксперт

Экономика

Походит к концу сложный 2016 год. Что ожидает россиян в году наступающем? Начнется ли долгожданный экономический рост, увеличится ли количество рабочих мест, как поведут себя нефтяные котировки и, соответственно, доллар и рубль?

357089.jpeg
Фото: Fotodom.ru/ DP

Своим прогнозом с читателями Pravda.ru делится доцент РАНХиГС, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов

- Сергей Александрович, начнет ли российская экономика долгожданный подъем?

- Наиболее вероятный сценарий - небольшой спад примерно до середины следующего года темпом 0,5-1 % ВВП. Приблизительно в третьем квартале 2017 года, скорее всего, экономика придет в состояние равновесия, а в четвертом мы, возможно, увидим небольшой рост. Трудно сказать, насколько значительным он будет, но очевидно, что постепенно, ценой «затягивания поясов» на всех уровнях, российская экономика привыкает к новым экономическим условиям.

- Что будет с нефтяными котировками и курсом валют?

- Уровень цен на нефть остается одним из ключевых факторов. В этой связи важно отметить борьбу между странами - членами ОПЕК и теми, кто поддержал ОПЕК в сокращении добычи (к ним относится и Россия), с одной стороны, и, соответственно, нефтепроизводителями, которые не поддерживают это соглашение, с другой стороны.

Очевидно, что заключенное в итоге соглашение сыграло определенную роль в подъеме нефтяных цен. Многое при этом зависит от реакции производителей сланцевой нефти в США. Понятно, что рост котировок так или иначе подтолкнет вверх объемы их добычи, но пока неясно, в какой степени.

Базовый сценарий - это колебание цен в диапазоне 45-50 долларов за баррель. Если он реализуется, то курс доллара останется в пределах текущих значений - плюс минус 5-7%, и, скорее всего, низкая инфляция (а она в настоящее время практически находится в России на историческом минимуме 5-6 %) тоже сохранится при условии отсутствия внешних шоков.

Эта оговорка важна, потому что около трети потребительской корзины среднего россиянина - это импортные товары, соответственно, любые колебания цен на нефть, любые колебания курса рубля тут же довольно сильно влияют на инфляцию.

- Каковы предположительно будут цены на золото?

- Этот показатель целиком зависит от ставки ФРС. В своем последнем заявлении глава ФРС Джанет Йеллен высказалась за троекратное повышение ставки в 2017 году, и не исключено, что в результате цена на золото окажется ниже 1000 долларов за тройскую унцию.

Однако если темпы роста экономики США окажутся заметно ниже прогнозных, то, весьма вероятно, ФРС произведет не одно, а всего лишь два повышения ставки в 2017 году, соответственно, для цен на золото это позитивно.

- Какие тенденции ждут россиян на рынке труда?

- Скорее всего продолжится медленный, ползучий рост безработицы, от которого прежде всего пострадают сотрудники финансовой сферы в крупных населенных пунктах - из-за активного отзыва лицензий у банков.

В основном же динамика не будет сильно отличаться от динамики прошлого года. Главный фактор риска - это рост безработицы в моногородах. Поскольку федеральный бюджет остается дефицитным, то сохраняется риск сокращения части программ господдержки отдельных предприятий в этих моногородах.

- В чем хранить сбережения, чтобы они не обесценились в 2017 году?

- Главный фактор - это, прежде всего, срок сбережения. Структура российской экономики такова, что свыше 60% наполнения федерального бюджета - это поступления от экспорта. Понятно, что в таких условиях самый простой и действенный способ балансировки федерального бюджета - это снижение курса рубля.

Поэтому чем больше срок сбережения, тем больше резонов обратить внимание на твердую валюту, прежде всего, доллар США.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Экономика России: на грани успеха или на краю пропасти?
Темы прогноз Сергей Хестанов экономика России
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как почистить стиральную машину-автомат
поучительно
Как почистить стиральную машину-автомат
Целительный бальзам для женщин
Здоровье
Целительный бальзам для женщин
Комментарии
Актуальная аналитика
Наука и техника
"Успешные менеджеры" способны только растаскивать созданное учеными?
Украина
Европа отняла у Киева последнюю морковку
Банки
ФРС США: Оружие экспансии — доллар
Читательский топ
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Американцы повально отказываются от гражданства США
Россиянка подала в суд на Депардье за "изнасилование мозга"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов

Не отходя далеко от места продажи, парень решил развернуть деньги и пересчитать. Как вдруг оказалось, что они не настоящие.

Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Религия
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Мир
Американцы повально отказываются от гражданства США
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла

Спустя несколько часов после теракта в Анкаре официальный Киев не нашел слов, чтобы выразить свое отношение к произошедшему. Зато хватает невменяемых комментариев от украинских политиков.

Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Враги народа
Воспитание
Враги народа
Советское наследие
Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
Мир
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Мир
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО

Разгневанный мусорщик десятками мусорных контейнеров блокировал припаркованный в неположенном месте автомобиль.

Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Здоровье
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Мир
Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта
Общество
Алкоголиков предлагают лечить принудительно
Юрий Носовский Европа отняла у Киева последнюю морковку Юрий Носовский Андрей Соколов Послов убивать нельзя. Исторический очерк Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) О чем "друг Влад" договорился с "другом Синдзо"? Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
Dm.Arseniev "Петра Войкова коварно оклеветали"
Ирина Останина (Соколова) Послов убивать нельзя. Исторический очерк
Alexey Orlov Послов убивать нельзя. Исторический очерк
Alexey Orlov Послов убивать нельзя. Исторический очерк
Елена Юдина (Хлусова) Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Алексей Котов(Одноклассники) Поссорить Москву с Анкарой - мечта Вашингтона и Лондона
Евгений Рубашников Порошенко уступит президентство Тимошенко?
Андрей Сантос Инна Новикова: Трубы, дураки и концентрат "Боярышник"
V H Инна Новикова: Трубы, дураки и концентрат "Боярышник"
Юрий Ищенко(Одноклассники) Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?