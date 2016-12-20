В 2017 году экономика России придет в состояние равновесия - эксперт

Походит к концу сложный 2016 год. Что ожидает россиян в году наступающем? Начнется ли долгожданный экономический рост, увеличится ли количество рабочих мест, как поведут себя нефтяные котировки и, соответственно, доллар и рубль?

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Своим прогнозом с читателями Pravda.ru делится доцент РАНХиГС, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов

- Сергей Александрович, начнет ли российская экономика долгожданный подъем?

- Наиболее вероятный сценарий - небольшой спад примерно до середины следующего года темпом 0,5-1 % ВВП. Приблизительно в третьем квартале 2017 года, скорее всего, экономика придет в состояние равновесия, а в четвертом мы, возможно, увидим небольшой рост. Трудно сказать, насколько значительным он будет, но очевидно, что постепенно, ценой «затягивания поясов» на всех уровнях, российская экономика привыкает к новым экономическим условиям.

- Что будет с нефтяными котировками и курсом валют?

- Уровень цен на нефть остается одним из ключевых факторов. В этой связи важно отметить борьбу между странами - членами ОПЕК и теми, кто поддержал ОПЕК в сокращении добычи (к ним относится и Россия), с одной стороны, и, соответственно, нефтепроизводителями, которые не поддерживают это соглашение, с другой стороны.

Очевидно, что заключенное в итоге соглашение сыграло определенную роль в подъеме нефтяных цен. Многое при этом зависит от реакции производителей сланцевой нефти в США. Понятно, что рост котировок так или иначе подтолкнет вверх объемы их добычи, но пока неясно, в какой степени.

Базовый сценарий - это колебание цен в диапазоне 45-50 долларов за баррель. Если он реализуется, то курс доллара останется в пределах текущих значений - плюс минус 5-7%, и, скорее всего, низкая инфляция (а она в настоящее время практически находится в России на историческом минимуме 5-6 %) тоже сохранится при условии отсутствия внешних шоков.

Эта оговорка важна, потому что около трети потребительской корзины среднего россиянина - это импортные товары, соответственно, любые колебания цен на нефть, любые колебания курса рубля тут же довольно сильно влияют на инфляцию.

- Каковы предположительно будут цены на золото?

- Этот показатель целиком зависит от ставки ФРС. В своем последнем заявлении глава ФРС Джанет Йеллен высказалась за троекратное повышение ставки в 2017 году, и не исключено, что в результате цена на золото окажется ниже 1000 долларов за тройскую унцию.

Однако если темпы роста экономики США окажутся заметно ниже прогнозных, то, весьма вероятно, ФРС произведет не одно, а всего лишь два повышения ставки в 2017 году, соответственно, для цен на золото это позитивно.

- Какие тенденции ждут россиян на рынке труда?

- Скорее всего продолжится медленный, ползучий рост безработицы, от которого прежде всего пострадают сотрудники финансовой сферы в крупных населенных пунктах - из-за активного отзыва лицензий у банков.

В основном же динамика не будет сильно отличаться от динамики прошлого года. Главный фактор риска - это рост безработицы в моногородах. Поскольку федеральный бюджет остается дефицитным, то сохраняется риск сокращения части программ господдержки отдельных предприятий в этих моногородах.

- В чем хранить сбережения, чтобы они не обесценились в 2017 году?

- Главный фактор - это, прежде всего, срок сбережения. Структура российской экономики такова, что свыше 60% наполнения федерального бюджета - это поступления от экспорта. Понятно, что в таких условиях самый простой и действенный способ балансировки федерального бюджета - это снижение курса рубля.

Поэтому чем больше срок сбережения, тем больше резонов обратить внимание на твердую валюту, прежде всего, доллар США.

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