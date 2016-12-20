Трагическая гибель посла России сблизит РФ и Турцию - депутат

Покушение на российского посла в Анкаре Андрея Карлова произошло в понедельник вечером на открытии фотовыставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину дипломата, посол был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось.

Посол России в Турции Андрей Карлов. Фото: AP

МИД России квалифицировал произошедшее как теракт. Глава ведомства Сергей Лавров предположил, что организаторы атаки хотели подорвать восстановление отношений между Москвой и Анкарой.

Что последует за этой страшной трагедией и как будут складываться отношения России и Турции, Правде.Ру рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.

— Какие могут быть экономические последствия убийства нашего посла в Турции? Санкционные методы будут применяться? Как повлияет эта провокация на энергетическую сферу? Линия на российско-турецкое сотрудничество может быть свернута?

— Я уверен, что никаких отрицательных результатов мы не увидим. Для Турции чрезвычайно важно иметь определенную стабильность, эту стабильность гарантирует как раз, в том числе, и энергонезависимость. И одной из важнейших составляющих энергонезависимости являются не только бесперебойные поставки энергоресурсов, которые будет гарантировать наш трубопровод, но и возможность стать крупным распределителем, обладая энергетическим хабом, через который будет запитываться вся Южная Европа. И это не только экономически очень значимо, но и с точки зрения геополитических задач.

Поэтому я уверен, что Эрдоган испытывает очень серьезную обеспокоенность, об этом свидетельствуют его телефонные разговоры и извинения за события, которые произошли, вне всякого сомнения, без вины официальной Анкары. Поэтому данная трагедия, которая произошла с нашим послом, она не только не формирует риски, она, наоборот, сделает еще более плотным и перспективным налаживание конструктивного не только экономического, но и военно-политического диалога.

— Но реагировать-то нужно, чтобы понимали, что такие провалы спецслужб… это недопустимо.

— Я не думаю, что это провалы спецслужб, это политическая диверсия.

— Мы имеем в виду не наши, а турецкие спецслужбы… Убийца посла предъявил пропуск охранника.

— Я думаю, это была не спонтанная диверсия или теракт фанатика, представляющего националистическую радикальную организацию, а инициированный, возможно, с детальной проработкой плана, акт по плану спецслужб зарубежных стран. Потому что время, которое совпадает с важнейшими встречами, на которых должны быть приняты важные политические решения, говорит об очень серьезных зарубежных игроках.

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