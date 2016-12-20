Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Трагическая гибель посла России сблизит РФ и Турцию - депутат

Экономика

Покушение на российского посла в Анкаре Андрея Карлова произошло в понедельник вечером на открытии фотовыставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину дипломата, посол был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось.

357073.jpeg
Посол России в Турции Андрей Карлов. Фото: AP

МИД России квалифицировал произошедшее как теракт. Глава ведомства Сергей Лавров предположил, что организаторы атаки хотели подорвать восстановление отношений между Москвой и Анкарой.

Что последует за этой страшной трагедией и как будут складываться отношения России и Турции, Правде.Ру рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.

— Какие могут быть экономические последствия убийства нашего посла в Турции? Санкционные методы будут применяться? Как повлияет эта провокация на энергетическую сферу? Линия на российско-турецкое сотрудничество может быть свернута?

— Я уверен, что никаких отрицательных результатов мы не увидим. Для Турции чрезвычайно важно иметь определенную стабильность, эту стабильность гарантирует как раз, в том числе, и энергонезависимость. И одной из важнейших составляющих энергонезависимости являются не только бесперебойные поставки энергоресурсов, которые будет гарантировать наш трубопровод, но и возможность стать крупным распределителем, обладая энергетическим хабом, через который будет запитываться вся Южная Европа. И это не только экономически очень значимо, но и с точки зрения геополитических задач.

Поэтому я уверен, что Эрдоган испытывает очень серьезную обеспокоенность, об этом свидетельствуют его телефонные разговоры и извинения за события, которые произошли, вне всякого сомнения, без вины официальной Анкары. Поэтому данная трагедия, которая произошла с нашим послом, она не только не формирует риски, она, наоборот, сделает еще более плотным и перспективным налаживание конструктивного не только экономического, но и военно-политического диалога.

— Но реагировать-то нужно, чтобы понимали, что такие провалы спецслужб… это недопустимо.

— Я не думаю, что это провалы спецслужб, это политическая диверсия.

— Мы имеем в виду не наши, а турецкие спецслужбы… Убийца посла предъявил пропуск охранника.

— Я думаю, это была не спонтанная диверсия или теракт фанатика, представляющего националистическую радикальную организацию, а инициированный, возможно, с детальной проработкой плана, акт по плану спецслужб зарубежных стран. Потому что время, которое совпадает с важнейшими встречами, на которых должны быть приняты важные политические решения, говорит об очень серьезных зарубежных игроках.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


"Турция может войти в альянс с Россией"
Темы Турция убийство посла Владимир Гутенев убийство российского посла в Турции
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как почистить стиральную машину-автомат
поучительно
Как почистить стиральную машину-автомат
Целительный бальзам для женщин
Здоровье
Целительный бальзам для женщин
Комментарии
Актуальная аналитика
Наука и техника
"Успешные менеджеры" способны только растаскивать созданное учеными?
Украина
Европа отняла у Киева последнюю морковку
Банки
ФРС США: Оружие экспансии — доллар
Читательский топ
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Американцы повально отказываются от гражданства США
Россиянка подала в суд на Депардье за "изнасилование мозга"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов

Не отходя далеко от места продажи, парень решил развернуть деньги и пересчитать. Как вдруг оказалось, что они не настоящие.

Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Религия
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Мир
Американцы повально отказываются от гражданства США
Воспитание
Враги народа

Снова – об истории сложнейших отношений определенной части творческой интеллигенции с народом: это известное российское злополучие достойно пера Шекспира, и оно к тому же кажется нескончаемым. При всей односложности драматургии новые главы этой истории моментально захватывают в плен умы и сердца наблюдателей, и страсти тут же взметаются нешуточные.

Враги народа
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Советское наследие
Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
Мир
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Мир
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО

Разгневанный мусорщик десятками мусорных контейнеров блокировал припаркованный в неположенном месте автомобиль.

Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Здоровье
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Мир
Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта
Происшествия
В Китае за выброшенную из окна на ребенка бутылку заплатил весь дом
Юрий Носовский Европа отняла у Киева последнюю морковку Юрий Носовский Андрей Соколов Послов убивать нельзя. Исторический очерк Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) О чем "друг Влад" договорился с "другом Синдзо"? Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
Юрий Ищенко(Одноклассники) Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Николь Смитт Отчет ЕС по Украине - одна сплошная ложь. Зачем?
Николь Смитт Отчет ЕС по Украине - одна сплошная ложь. Зачем?
Николь Смитт Эксперт: Россия все же помогла Трампу победить
Yana Volkova Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
Виктор Гольдмахер Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
Yana Volkova Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
Yana Volkova Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
Самовар Может Facebook временно блокировал аккаунт Марии Захаровой
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?