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Источник Правда.Ру

В Турции договорятся с "Газпромом" полюбовно

Экономика

"Газпром" может потерять свой крупнейший актив в Турции. Турецкие власти в начале декабря из-за подозрений в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена национализировали Akfel Holding, крупнейшего частного импортера газа в стране, в котором владеют долями "Газпром" и Газпромбанк.

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Фото: AP

Какими будут последствия, Правда.Ру спросила у директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.

— Будет ли новый газовый спор с Турцией? Будут ли "Газпрому" возмещены убытки?

— Я бы не относил данный вопрос к вопросу взаимодействия "Газпрома" с Турцией. Это внутриполитическая тема, связанная с политическим расслоением внутри Турции и той ситуацией, которая была летом. Здесь речь идет об изменении способа контроля за данной компанией. Сами активы никто не отчуждал. Но контроль над компанией, над ее финансовыми потоками, турецкое правительство в данном случае перехватило.

Это никоим образом не повлияет непосредственно на "Турецкий поток", тут активы никто не отчуждает. Понятно, что интересы "Газпрома" задеты, но это внутренний конфликт Турции. Я думаю, "Газпром" должен будет получить какие-то пояснения по поводу ситуации.

— Договорятся кулуарно, получается так?

— Я думаю, да. Просто вряд ли кто-то будет из-за этого снова создавать какие-то риски этому проекту.

— Линия российско-турецкого сотрудничества продолжится?

— "Турецкий поток" никто не отменял, работы идут по плану.

Тем временем в мире спорят, какой будет реакция России на произошедшее в Анкаре. 19 декабря там убили нашего посла. Не повлияет ли страшная трагедия на только что восстановившиеся отношения с Турцией?

Политолог, востоковед-иранист Карине Геворгян считает, что отвечать так, как хотели бы провокаторы, наша страна не будет:

— Я думаю, что наша реакция будет продуманной и очень осторожной. Наши власти достаточно адекватно оценивают, что это чрезвычайно провокационный акт, поэтому отвечать на него таким образом, как хотели бы провокаторы, невозможно. Ответ должен быть непременно асимметричным.

Поэтому я думаю, что будет достаточно глубокое разбирательство и попытка понять, кто за этим стоит, в какой степени эти люди имеют отношение к стратам власти Турции или не имеют.

В таких случаях любые движения нужно делать предельно осторожно, иначе это обязательно приведет к нежелательным последствиям. Поэтому в данном случае надо думать не о том, как понравиться туркам, а о том, как защитить свои интересы.

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Москва и Анкара "оживили" "Турецкий поток"
Темы Турция Газпром газопровод Сергей Пикин Турецкий поток
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