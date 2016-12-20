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Источник Правда.Ру

США и Канада уходят из Арктики

Экономика

Уходящий президент США Барак Обама готовится заблокировать продажу прав на шельфовое бурение на принадлежащих США участках в Арктике и Атлантике. Канада тоже может объявить о схожем решении.

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Барак Обама. Фото: AP

О последствиях такого решения Правде.Ру рассказал член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России, гендиректор "Инфотэк-терминал", ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

Как это отразится на нефтяном рынке в целом?

— На нефтяном рынке это, безусловно, отразится негативно, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В настоящее время работы на арктических шельфах Соединенных Штатов и Канады практически свернуты. Это связано с тем, что при низких ценах на нефть на мировом рынке эти проекты выглядят нерентабельными. Соответственно, и все крупные компании свои лицензии либо сдали, либо заморозили. Остаются на шельфе только маленькие компании, они делают, безусловно, какие-то открытия, и вообще можно считать, что это чрезвычайно смелые люди, но их мало и они погоды не делают никакой.

Поэтому шаг Обамы для текущего состояния нефтяного рынка абсолютно никакого значения не имеет. На перспективу — да, но как Обама заморозил, так Трамп может и разморозить, так что тут особенных потрясений эта новость не вызовет точно.

— Закон не предусматривает отмены решения, и попытка нового президента Дональда Трампа аннулировать этот процесс может затянуться на годы. На что это направлено?

— Сама по себе такая достаточно судорожная деятельность Обамы под занавес абсолютно деструктивна и направлена на то, чтобы по возможности осложнить работу для Трампа в тех направлениях, которые он декларировал и которые наметил. И я думаю, что способ для того, чтобы отменить то или иное решение, всегда найдется. 

— Для России это не имеет никакого значения?

— Для России? Пожалуй, никакого. Американская активность в арктических водах очень невелика, на самом деле. И возможностей в Арктике у Соединенных Штатов немного, они очень сильно отстали от нас и в ледокольном флоте, и в объеме сейсморазведочных работ, поэтому они такой существенной роли не играют. Я бы сказал, что на будущее, конечно, их сектор в Арктике тоже представляет интерес, но именно что на будущее, сейчас он не является важным.

— Видимо, это связано с элитами, которые владеют месторождениями?

— Да, там недавно было открыто крупное месторождение, на шельфе Аляски, небольшой американской компанией, и это открытие, безусловно, принесло этой компании достаточные средства просто за счет роста ее капитализации. Решение Обамы, безусловно, ударит по этой компании, но это маленькая компания, она не делает погоды в нефтегазовом секторе Соединенных Штатов.

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Темы США нефть Арктика Барак Обама Дональд Трамп Рустам Танкаев
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