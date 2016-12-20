Правоохранителей сурово накажут за необоснованное преследование бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность правоохранителей за необоснованное преследование бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. В частности, поправки вносятся в статью 299 УК России "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", максимальный срок заключения по которой составляет пять лет. В новой редакции предлагается увеличить срок наказания до 10 лет.

Наказание предусмотрено за "незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба".

В соответствии с примечанием, крупным признаётся ущерб более 1,5 млн рублей.

Президент РФ 1 декабря в своем послании Федеральному собранию поблагодарил депутатов за поддержку внесенного им документа. По словам главы государства, этот закон "значительно усиливает уголовную ответственность правоохранителей за фабрикацию дел, в том числе с целью помешать работе предпринимателей".

О высокой роли предпринимателей, бизнесменов, постоянно говорят последние два года. Именно с того времени стали следить за знаменитой статистикой Бориса Титова (уполномоченного при Президенте РФ по делам предпринимателей. — Ред.). Ее суть — в количестве уголовных дел, возбужденных против бизнеса, и мере пресечения, которая зачастую выбирается при ходе следственных действий. На сегодняшний день результаты плачевные. Уполномоченный констатирует "ухудшение ситуации с уголовным преследованием бизнеса" в два раза.

Логику государственной системы понять сложно. С одной стороны "Вам все карты в руки"! С другой — "а ну-ка, идите-ка сюда"! Подробнее читайте в материале: Предпринимательство в тюрьме: Как защищаются права малого и среднего бизнеса.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в ноябре пленум Верховного суда России принял постановление, защищающее предпринимателей от необоснованного возбуждения уголовных дел. Теперь от уголовной ответственности разрешат освобождать даже тех бизнесменов, которые ранее были судимы по неэкономическим статьям, например, за дорожную аварию с жертвами. Главное, что человек впервые обвиняется именно в экономическом преступлении и возместил ущерб.

По мнению предпринимателя, вице-президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрея Коркунова, данное постановление можно только приветствовать. "Столько было через эти статьи наездов на бизнес. Я думаю, что это очень важное решение для предпринимателей", — сказал собеседник Pravda. Ru.

"Негативные последствия, конечно, возможны. Будут какие-то искажения и нарушения. Но я считаю, больше будет пользы. В период кризиса и так уже люди боятся заниматься бизнесом, на компанию не найдешь директора, который бы нес ответственность. Сегодня и из-за невыплаты зарплат, и за что только еще нет уголовной ответственности", — считает Коркунов.

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