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Источник Правда.Ру

Эрдоган национализировал "Газпром" в Турции?

Экономика

"Газпром" может потерять свой крупнейший актив в Турции; власти страны де-факто национализировали доли российской компании и Газпромбанка в Akfel Holding. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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Фото: AP

По данным газеты, 2 декабря турецкие власти сменили совет директоров Akfel Holding, введя в него представителей Фонда страхования вкладов (TMSF) и консультантов. Это произошло в рамках исполнения чрезвычайного декрета N674, который Анкара приняла после июльской попытки госпереворота. Источники, близкие к акционерам Akfel, рассказали, что TMSF неформально сообщил, что "выполняет функции акционеров".

"У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции", — заявил собеседник "Коммерсанта", близкий к "Газпрому".

По данным "Ъ", попытки монополии установить диалог с турецкими властями пока не увенчались успехом, хотя именно сейчас должны идти переговоры о цене поставок газа частным импортерам в 2017 году. В результате новый газовый спор с Турцией выглядит почти неизбежным.

В "Газпроме" ситуацию восприняли крайне болезненно, и глава компании Алексей Миллер поднял вопрос на встрече с премьером Турции Бинали Йылдырымом, который приезжал в Москву 6 декабря, однако тот не дал предметных пояснений.

Источники "Ъ" предполагают, что теперь "пучок турецких газовых проблем" будет окончательно взаимоувязан и политизирован, поскольку решать их и с той и с другой стороны будут одни и те же люди. Так, ряд собеседников "Ъ" указывает, что глава турецкого Минэнерго Берат Албайрак, зять президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, был предметно осведомлен о ситуации с Akfel. Подобная ситуация, учитывая убийство посла России в Турции, потребует и от российской стороны принятия не только коммерческих, но и политических решений.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в начале декабря парламент Турции проголосовал за ратификацию межправительственного соглашения с Россией по проекту строительства газопровода "Турецкий поток".

По словам экспертов, Турции нужен наш газ, у них растущий рынок, Турция получит, в первую очередь, по первой линии, порядка 16 миллиардов кубометров газа. Вторая линия запланирована транзитная уже для того, чтобы дать газ на турецко-греческой границе для европейцев.

В декабре председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что строительство морской части газопровода "Турецкий поток" начнётся во второй половине 2017 года, обе нитки будут введены в срок до конца 2019 года, передаёт РИА Новости.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что укладка трубы газопровода "Турецкий поток" начнётся в 2017 году и завершится к концу 2019 года.

Кроме того, сегодня стало известно, что Россия и Турция будут обсуждать строительство продолжения трубопровода "Турецкий поток" в Европу в плановом режиме.

Между тем для Украины это совсем не хороший сценарий.

Украина - это вообще отдельная история. Они нас шантажируют тем, что поднимают транзитные ставки, которые просто не соответствуют рыночным, вместо того, чтобы, напротив, как-то удерживать "Газпром", как клиента, предлагать лучшие ставки. Мы же, по сути, единственный клиент их газотранспортной системы, без нашего газа их газотранспортная система просто ненужная инфраструктура абсолютно. И еще одна проблема украинской газотранспортной системы, что она устаревает, необходимых инвестиций в ее модернизацию не делается, она постепенно превращается в металлолом, и там небезопасно становится прокачивать газ. Ну и третий момент, известный, когда Киев не накапливает нужного объема к зиме, нужного объема газа в подземных хранилищах, соответственно, высоки риски изъятий газа из транзитных уже объемов. То есть европейцы будут недополучать газ, как это было зимой 2009 года.

Так что, в этом смысле масса рисков, и мы их должны нивелировать. Поэтому и "Турецкий поток", и "Северный поток-2" вкупе позволят нам отказаться от услуг Украины, — рассказал Правде.Ру руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

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