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Источник Правда.Ру

Минфин требует взвинтить НДС и налог на зарплаты

Экономика

Министерство финансов намерено провести реформу страховых взносов, начав взимать их по единой ставке со всего зарплатного фонда. 

Минфин пересматривает НДС?
источник Pravda.Ru

Как пишет Ведомости, эти предложения обсуждались в середине сентября премьером Дмитрием Медведевым и министром финансов Антоном Силуановым у президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт такой встречи.

Отметим, что реформа страховых взносов, предложенная Минфином, предусматривает, что единая ставка начнет действовать с 2017 года, а к 2019 году она составит 26% (29% в 2017 году, 28% в 2018 году).

При этом НДС планируется повысить до 20 процентов с 2017 года, 10-процентную льготную ставку поднять до 12 процентов, а с 2019 г. начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20 процентами. Такая мера, по словам одного из собеседников «Ведомостей», в 2017 году позволит принести в бюджет дополнительно почти 600 миллиардов рублей.

Источники издания предполагают, что реализовано будет лишь предложение Минфина о повышении страховых взносов.  Напомним, что ставка страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) может быть увеличена с 22% до 28-29%. Это предложение подготовила Федеральная налоговая служба. 

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Темы ставка минфин
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