Минфин требует взвинтить НДС и налог на зарплаты

Министерство финансов намерено провести реформу страховых взносов, начав взимать их по единой ставке со всего зарплатного фонда.

источник Pravda.Ru

Как пишет Ведомости, эти предложения обсуждались в середине сентября премьером Дмитрием Медведевым и министром финансов Антоном Силуановым у президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт такой встречи.

Отметим, что реформа страховых взносов, предложенная Минфином, предусматривает, что единая ставка начнет действовать с 2017 года, а к 2019 году она составит 26% (29% в 2017 году, 28% в 2018 году).

При этом НДС планируется повысить до 20 процентов с 2017 года, 10-процентную льготную ставку поднять до 12 процентов, а с 2019 г. начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20 процентами. Такая мера, по словам одного из собеседников «Ведомостей», в 2017 году позволит принести в бюджет дополнительно почти 600 миллиардов рублей.

Источники издания предполагают, что реализовано будет лишь предложение Минфина о повышении страховых взносов. Напомним, что ставка страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) может быть увеличена с 22% до 28-29%. Это предложение подготовила Федеральная налоговая служба.

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