Комиссия по торговле товарными фьючерсами США заявила, что потребует от ВТБ выплаты $5 млн за якобы фиктивные сделки в рамках продажи крупного пакета ценных бумаг, номинированных в рублях и долларах.
Как сообщает комиссия на сайте, "от АО "Банк ВТБ" и VTB Capital выплатить денежный штраф в размере 5 миллионов долларов за то, что они незаконно выполнили фиктивные и неконкурентные сделки по крупному пакету ценных бумаг российских фьючерсных контрактов".
По данным РИА Новости, финансовый институт проводил данную сделку через Чикагскую фондовую биржу и с участием банка, 94% которого принадлежат структурам ВТБ.
В релизе уточняется, что речь, в частности, идет о страховании банком валютных рисков, а также ценах, указанных в контрактах, которые якобы не соответствовали рыночным реалиям.
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