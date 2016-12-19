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Источник Правда.Ру

Российско-китайский самолет "порвет" Airbus и Boeing

Экономика

Этим летом Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и китайская госкомпания COMAC подписали договор о совместном предприятии для разработки, производства и продажи широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), в Китае он называется — С929.

Российско-китайский самолет порвет Airbus и Boeing
Фото: avia.pro

Как сообщают "Ведомости", первый твердый контракт на ШФДМС планируется заключить в 2019 году, первый полет — в 2023 году, а старт поставок начнется в 2026. Как сообщается в технико-экономическом обосновании(ТЭО) проекта, будет три модели ШФДМС, базовая — на 280 пассажиров, программа рассчитана до 2045 года.

Планируется, что ШФДМС будет на 10-15% эффективнее, чем Boeing 787 Dreamliner и Airbus 350. "Снижение прямых операционных затрат более чем на 10% дадут новейшие двухконтурные двигатели и последние достижения в аэродинамике и композитных материалах. Вместе с привлекательной стоимостью владения это обеспечит достаточное преимущество перед конкурентами", — рассказал представитель ОАК. Комментариев от представителей Boeing и Airbus по этому поводу еще не было.

Разработка лайнера и создание производственных мощностей обойдутся в $13 млрд, еще $7 млрд пойдут на систему поставки запчастей, маркетинг и поддержку продаж — субсидирование и гарантию остаточной стоимости, расходы Россия и Китай будут нести поровну.

Как говорится в ТЭО, цена ШФДМС определена в $113,5-117,8 млн, в первый год он должен быть на 20% дешевле конкурентов. До 2045 года разработка должна принести $123 млрд выручки и $9,6 млрд чистой прибыли. Исходя из планируемой выручки общие продажи могут составить около 1000 судов.

"Сотрудничество с Китаем нужно из-за его финансов и доступа на его рынок. Стоимость проекта такова, что Россия либо не сможет соблюсти паритет в финансировании, либо проект будет затягиваться или ухудшатся параметры, например эффективность", — рассказал изданию исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев.

Напомним, в 2006 году президентом России был подписал указ о создании " Объединенной авиастроительной корпорации ". ОАК должна будет решить следующие критичные для российского авиапрома задачи: вывести на мировые рынки максимально конкурентоспособные коммерческие модели самолетов, обеспечить потребности военной авиации России и выйти на "прорывные программы", в основном военного направления.

Сейчас корпорация выпускает ближнемагистральный SSJ100, завершает разработку среднемагистрального МС-21, ШФДСМ сделал бы линейку магистральных судов полной, чего нет ни у одного производителя в мире. На 2017-2018 годы на ШФДСМ по госпрограмме "Развитие авиационной промышленности" заложено 7,4 млрд рублей.

Добавим, ранее Минпромторг разработал новую стратегию авиапрома до 2030 года. Чиновники признают, что нынешняя модель отрасли низкоэффективна, а ресурсы государства для ее поддержки весьма ограничены. Поэтому в дальнейшем господдержку предлагается ограничить приоритетными направлениями — НИОКР, послепродажное обслуживание, и активнее вовлекать в авиапром частный бизнес, в том числе для приватизации.

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