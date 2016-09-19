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Источник Правда.Ру

Россияне рассказали, каким должен быть бюджет страны

Экономика

Как показал всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ, проведенный 27-28 августа среди 1600 респондентов, лишь 7% россиян предлагают экономить госбюджет на социальной политике. Сократить расходы на науку, образование, нацбезопасность и правоохранительную деятельность предлагают лишь 6% россиян.

Социальная политика - не та сфера, на которой нужно экономить

Интерфакс пишет, что каждый шестой россиянин в условиях кризиса соглашается с экономией на культуре, кинематографе и СМИ (18%), ЖКХ (16%). А каждый десятый — с уменьшением ассигнований на спорт (9%) и здравоохранение (8%).

Социологи спросили у респондентов, какие статьи федерального бюджета прежде всего должны быть защищены от сокращения в условиях непростой экономической ситуации. Больше половины россиян (53%) считает, что нельзя сокращать расходы на здравоохранение. Треть (31%) говорит о необходимости защиты ассигнований на науку и образование, пятая доля — о том, что не следует уменьшать финансирование на национальную оборону (22%) и ЖКХ (18%).

Как сообщает ВЦИОМ, 36% россиян считает, что сократить расходы госбюджета, можно в первую очередь за счет урезания трат на госуправление. Такую точку зрения разделяют граждане с высоким достатком (49%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (42%) и других городов-"миллионников" (45%).

Ранее Правда.Ру писала, что Минфин России разрабатывает трехлетний план по бюджетным расходам с постепенным уменьшением его дисбаланса. Планируется снизить бюджетный дефицит и повысить эффективность плановых расходов. Об этом заявил министр финансов России Антона Силуанова.

"Готовим бюджет на три года, с постепенным сокращением разбалансировки, то есть мы ведем плановую работу по выстраиванию бюджетной политики, исходя из тех прогнозов, условий, которые мы ожидаем в ближайшей перспективе", — пояснил он.

Также Силуанов подчеркнул тот факт, что необходимо подвести бюджет к современным мировым реалиям. В этом случае подразумевается проведение важных реформ, которые дадут правительству возможность освободить ресурсы для основных обязательств.

"Сразу хочу сказать, что бюджет будет строиться исходя из его ежегодного улучшения балансировки, из сокращения трат резервов, собственно, это наша политика. Соответственно это даст возможность больше оставлять денег в экономике, даст возможность предприятиям развивать инвестиционную активность, которая необходима для стимулирования внутренних источников экономического роста", — добавил министр.

Проект бюджета на 2017-2019 годы будет рассмотрен на заседании правительства 13 октября.

Ранее возобновились споры о необходимости повышения фискальной нагрузки для спасения бюджета. Минфин предложил поднять ключевые налоги — на прибыль, имущество организаций, налог на добавленную стоимость (НДС), а также подоходный налог (НДФЛ). По данным официальных представителей ведомства, рост на 1% принесет в государственную казну 300 млрд руб. В июле правительство России в целом одобрило основные бюджетные проектировки на ближайшие три года.

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