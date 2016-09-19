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Источник Правда.Ру

Неуплата налогов Макдоналдс обернулась штрафом в 500 млн долларов

Экономика

 

Как сообщает Financial Times, после решения Еврокомиссии о взыскании с компании Apple за неуплату налогов 13 миллиардов евро, следующими могут быть McDonald's и Amazon.

McDonalds заплатит огромный штраф
источник Pravda.Ru

Сообщается, что в Люксембурге с 2009 года McDonald's платила налоги в размере 1,49% от прибыли в $1,8 млрд. Так как налоговая ставка в Люксембурге равна 29,2%, аналитики предполагают, что McDonald's грозит штраф 500 тысяч долларов.

"С 2011 по 2015 год компания выплатила в ЕС более $2,5 млрд налогов от корпоративных доходов при средней налоговой ставке, приближающейся к 27%", - заявили в ответ в McDonald's.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что Москвич Алексей Карелов намерен получить с компании "Макдоналдс" пять миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда, а также за оказание юридических услуг по этому делу. Истец в 2015 году посетил с женой и трехлетней дочерью один из ресторанов сети на юго-западе столицы.

Мужчина вместе с ребенком подошли к кассе, чтобы заказать еду, однако при выдаче товара кассир опрокинул стакан с горячим кофе на малышку. Девочке были причинены термические ожоги шеи и туловища.

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Темы McDonald's уплата налоги люксембург
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