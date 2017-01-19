Россия не будет платить экс-акционерам ЮКОСа

Конституционный суд разрешил не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,9 миллиардов евро компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека.

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"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию", — огласил решение глава КС Валерий Зорькин. По его словам, взаимоотношения российского и европейского законодательства должны быть не субординационными, а строиться в форме диалога.

"Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства", — приводит РИА Новости текст постановления. Глава КС призвал найти компромисс в сложившейся ситуации.

Напомним, в июле 2014 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации бывшим акционерам ЮКОСа за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Российский Минюст заявил, что не считает это решение справедливым и беспристрастным, и направил в Конституционный суд запрос о возможности не исполнять его.

Согласно действующему законодательству, Россия не обязана исполнять решения международных судов, если они противоречат Конституции. Публичное рассмотрение дела состоялось в КС 15 декабря. Все без исключения представители органов государственной власти высказались против исполнения решения ЕСПЧ.

"Позиция Совета Федерация основана на статье 6 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый российский гражданин обладает на ее территории всеми правами и несет равные обязанности. Указанные конституционные положения составляют основу конституционного строя России, которым не могут противоречить никакие другие положения Конституции (ч. 2 ст. 16). В частности, право собственности не является абсолютным и может быть ограничено в соответствии с частью 3 статьи 35 и статьей 55 Конституции РФ.

Данные особенности российского правопорядка не учитываются ЕСПЧ. На основании изложенного полагаем, что имеются основания для принятия решения о невозможности исполнения в соответствии с Конституцией РФ постановления ЕСПЧ от 31 июля 2014 года по жалобе № 14902/04 "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против России", — заявил ранее представитель Совета Федерации в Конституционном суде РФ Андрей Клишас.

"В условиях повышенного резонанса и масштабного противостояния компании ЮКОС с российскими властями исполнение данного решения ЕСПЧ подорвет международный авторитет России и в будущем негативно скажется на защите прав человека", — сказала ранее профессор СПбГУ Наталья Шевелева.

Отметим, в результате деятельности ЮКОСа многие регионы недополучили крупные суммы причитающихся им налогов. Как отметил ЕСПЧ, ЮКОС не только активно отклонялся от выполнения своих публично-правовых обязательств, но и недобросовестно препятствовал деятельности властей. Было бы действительно странно, выплачивать компенсации акционерам, то есть, фактически, хозяевам мошеннической структуры, которая незаконным путём нанесла в свое время стране многомиллионные убытки.

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