По решению суда Болгария выплатит России 400 млн евро как часть долга за АЭС "Белене"

За готовое оборудование для АЭС "Белене", согласно решению арбитражного суда в Париже, Болгарии придется до конца текущего года заплатить России 400 млн евро, как основную часть назначенной суммы, заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, сообщает БТА.

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На состоявшейся вчера в Варне рабочей встрече межправительственной комиссии России и Болгарии этот вопрос был среди основных тем, объяснила министр. Было решено платить за оборудование для АЭС «Белене» частями, а до конца этого года будет выплачена основная часть долга, дополнила Петкова.

Болгарский энергетический холдинг и Национальная электрическая компания не располагают такими средствами и обсуждаются различные варианты погашения долга, сообщила Петкова. По ее словам, после оплаты основной части будет подписано соглашение о выплате остальных средств двумя взносами.

Ранее Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве постановил, что болгарская государственная энергетическая компания НЭК должна выплатить €620 млн в качестве компенсации российскому «Атомстройэкспорту» за отмененный проект АЭС «Белене».

Напомним, АЭС Белене - недостроенная атомная электростанция, расположенная на берегу реки Дунай на севере Болгарии недалеко от границы с Румынией. Станция предназначалась для замещения выводимых из эксплуатации мощностей АЭС Козлодуй.

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