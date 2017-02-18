Силуанов: "Рейтинговые агентства подтвердили выход экономики России из рецессии"

Действия правительства РФ по снижению зависимости экономики от нефтегазовых доходов и восполнения суверенных фондов заставили рейтинговое агентство Moody's улучшить прогноз по рейтингу России. Об этом сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуановю

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"Мы приветствуем решение агентства Moody's об улучшении прогноза по суверенному кредитному рейтингу России с "негативного" на "стабильный". Это решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам своих коллег из "большой тройки", принявших аналогичное решение еще в прошлом году", — сказал Силуанов журналистам.

По его словам, таким образом, теперь все три агентства "подтверждают факт стабилизации российской экономики, ее выхода из рецессии".

Как сообщала "Правда.Ру", недавно агенство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с негативного до стабильного, подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне "Ва1". Агентство также улучшило прогноз по рейтингу российских государственных облигаций с негативного до стабильного. Рейтинги были подтверждены на уровне "Ba1", а краткосрочный рейтинг — на уровне "Not Prime".

По мнению экспертов Forbes, Россия преодолела экономический кризис и снова стала вызывать повышенный интерес у инвесторов.

Сейчас Россия стала самым популярным развивающимся рынком в плане объёма притока иностранного капитала относительно рыночной капитализации. Издание отмечает "впечатляющий прогресс" России в борьбе с инфляцией, а также стабильность рубля и сокращение утечки капиталов.

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