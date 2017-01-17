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Источник Правда.Ру

Советник Трампа: Санкции сплотили русских вокруг Путина — они снег готовы есть

Экономика

Советник избранного президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи выразил мнение, что санкции США в отношении России имеют обратный эффект и скорее сплотили российский народ вокруг своего президента Владимира Путина.

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источник Pravda.Ru

"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента", — цитирует его ТАСС.

Напомним, как сообщала ранее Правда.Ру, в интервью The Wall Street Journal, Дональд Трамп заявил, что не видит причин продолжать санкционное давление на Россию, если страны найдут взаимопонимание по борьбе с терроризмом и другим проблемам. "Если вы можете работать вместе и Россия помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", — цитирует избранного американского президента "Интерфакс".

Впрочем, избранный президент намерен сохранить ограничения "по крайней мере на некоторое время" после своей инаугурации.

Кроме того, о поэтапной отмене санкций в отношении России по мере выполнения Минских договоренностей заговорили в ОБСЕ. С таким предложением выступил глава организации Себастьян Курц.

По мнению директора немецкого Центра евразийских исследований Мануэля Оксенрайтера, побывавшиего на Украине в рамках наблюдательной миссии, в новом году ожидаются изменения в отношениях между Россией и Евросоюзом.

О провальности санкций давно говорят на Западе. Ранее президент Чехии Милош Земан вновь призвал к отмене антироссийских санкций. В интервью словацкому телеканалу Tablet он заявил, что ограничения только укрепили позиции российского руководства, в отличии от ожиданий инициаторов.

"Я приветствовал бы отмену санкций. Я уже много раз публично высказывался в пользу этого, так как практика продемонстрировала, что они совершенно неэффективны. Даже — контрпродуктивны", — приводит слова чешского президента ТАСС.

До этого канцлер Австрии Кристиан Керн в интервью изданию Kurier также заявил, что антироссийские санкции невыгодны Евросоюзу, однако для сообщества важнее соблюдение европейских ценностей. "С экономической точки зрения было бы важно, чтобы санкции прекратились. Пересмотреть их — это тоже правильно", — заявил Керн.

Кроме того, министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лис рассказал изданию Nordwest-Zeitung, что не поддерживает санкции в отношении России. Министр считает, что они никак не повлияют на Россию.

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США отменят антироссийские санкции?
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