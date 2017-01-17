Почему Россия рухнула в рейтинге инновационных экономик

Россия потеряла 14 позиций в рейтинге стран с самой инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index, заняв в нём 26-ю позицию. Это самое сильное падение среди всех государств. Агентство объяснило такое падение санкциями в отношении Москвы и последствиями падения цен на энергоносители.

На первом месте в списке в очередной раз оказалась Южная Корея, вторую строчку заняла Швеция, третье место досталось Германии. Как отмечает Bloomberg, Южная Корея возглавляет рейтинг благодаря самой большой среди фигурирующих в исследовании стран удельной величине расходов на научные исследования и разработки, патентной активности, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования, передает Интерфакс.

Рейтинг составлялся из расчёта затрат на научные исследования и разработки, а также количество публичных высокотехнологичных компаний в стране.

В 2016 году Россия занимала 12 строчку в этом же рейтинге.

Эксперты объясняют, что серьезное падение России в рейтинге не означает, что наша страна отказалась от инноваций на производстве, речь идет о том, что в условиях беспрецедентных санкций упали траты на эти инновации.

Как ранее отмечал президент России, государство взяло курс на новых технологический уклад в экономике. Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию и на большой пресс-конференции говорил, что главное — это умная экономика, центр которой — не производства, а таланты и способности человека эти ресурсы, эти идеи обрабатывать, воплощать, реализовывать.

Отметим, как недавно сообщала Правда.Ру, агентство Bloomberg включило Россию в список самых привлекательных стран для инвесторов.

"Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги", — отмечает агентство.

По оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

Ранее Международный валютный фонд сообщил, что российская экономика успешно преодолела воздействие двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления. Восстановление экономики, согласно прогнозу, должно пойти более высокими темпами в 2017 году.

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