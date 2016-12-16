Глава Центробанка назвала лучшую валюту

Хранить деньги лучше всего в рублевых депозитах. Об этом заявила руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, объясняя рекомендацию в том числе замедляющейся в стране инфляцией.

Эльвира Набиуллина. Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"В рублях, конечно, хранить, в чем еще? Тем более инфляция у нас снижается и будет снижаться. Поэтому рублевые сбережения не будут съедаться инфляцией: ставки сейчас выше, чем инфляция, они положительные", — приводит слова главы ЦБ газета "Известия".

По данным Банка России, инфляция может снизиться до 5,4-5,8% в годовом исчислении к концу 2016 года. Реальный эффективный курс рубля за 11 месяцев 2016 года вырос на 13,4%, при этом к доллару рост составил 11%, а к евро — 13%. Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях опустилась до 8,49% — минимума с марта 2014 года.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что осенью траты россиян на покупку валюты достигли самого высокого уровня с начала 2015 года и держатся на нем уже два месяца подряд. Согласно данным Росстата, граждане потратили на покупку долларов в сентябре и октябре 2016 года 5,4% своих доходов.

Между тем, опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения показывают, что большинство граждан РФ предпочитает иметь сбережения в отечественной валюте. Как сообщают социологи, до 56% наших соотечественников хранят свои сбережения в рублях. Только 4% респондентов сообщили, что имеют долларовые сбережения, и лишь 2% участников опроса сообщили, что хранят свои деньги в европейской валюте.

При этом, согласно опросам, сегодня примерно каждый пятый россиянин предпочитает хранить сбережения в наличной форме. Хотя вклады растут (на 1 августа их сумма составила около 23,6 триллионов рублей), остаются и те, кто доверяет исключительно наличности. По данным Центробанка, на операции по снятию наличных приходится почти 72% всех действий с деньгами.

"3,8 триллиона — скорее нормально для оборота, чем ненормально. На депозитах люди хранят в шесть раз больше, а доля безналичного оборота в России традиционно мала, — считает советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие-брокер" Сергей Хестанов.

По мнению экономиста, доцента Высшей школы экономики Антона Табаха, накопление значительной суммы на руках у населения не несет особых рисков, кроме опасности, что деньги украдут. Также "матрасные" сбережения регулярно тают под воздействием инфляции.

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