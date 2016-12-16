Тысячи россиян сидят без зарплаты

Суммарная задолженность по зарплате в России на 1 декабря выросла на 60 миллионов рублей, или на 1,6% по сравнению с показателем на 1 ноября.

Фото: Fotodom.ru/DP

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата, в октябре задолженность по зарплате в России выросла на 3,6% - до 3,79 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря составила 3,758 миллиарда рублей (97,6% общей суммы просроченной задолженности). По сравнению с 1 ноября она увеличилась на 62 миллиона или на 1,7%.

При этом, задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней снизилась по сравнению с началом ноября на 2 миллиона рублей и составила 92 миллионов. Согласно данным Росстата, задолженность по зарплате на 1 декабря имелась перед 71 тысячью человек.

Напомним, с октября 2016 года зарплату россиянам должны выдавать по новым правилам. Согласно закону, работодатели будут обязаны выплачивать зарплату не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Как пишет ТАСС, выплата отпускных теперь должна производиться не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Штрафы за невыплату зарплаты увеличится в 10 раз. В случае просрочки, превышающей 15 дней, работодатель обязан выплатить сотруднику все суммы с процентами, причитающиеся ему.

"Чем жестче будет отношение к работодателям, которые "кидают" своих сотрудников, тем лучше. Правда, острые моменты при этом неизбежны: некоторые компании могут решиться на увольнение сотрудников, чтобы не платить штрафов за многомесячную задержку зарплаты. Но, как говорится, лучше вскрыть нарыв, чем дожидаться развития гангрены. При этом я не испытываю опасений по поводу массового ухода компаний "в тень". Те, кто хотел платить зарплаты в конвертах, уже давно делают это, но надеюсь, что государство вскоре возьмется и за них", - рассказал Pravda.Ru доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков.

"Кризис длится уже более двух лет и значительно истощил денежные запасы наемных работников. При этом из-за роста цен (он хоть и замедлился последнее время, но все равно идет) зарплаты в реальном выражении продолжают падать. Риск невыплаты на этом фоне только усугублял и без того сложную ситуацию и мог бы привести к социальным протестам", - считает Андрей Гудков.Эксперт считает, что с учетом кризиса наведение порядка в "зарплатной" сфере особенно своевременно.

По словам заместителя министра труда и соцзащиты РФ Любови Ельцовой, авторы документа "преследовали цель защиты прав работников от недобросовестного работодателя". На 1 июня, по данным Минтруда, общая задолженность по зарплате в стране составляет 4 миллиарда рублей, невыплаты коснулись 77 тысячи работников.

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