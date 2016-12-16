Россия может накормить грибами полмира

Россия может накормить грибами полмира, для этого необходимо поддержать развитие переработки дикоросов. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Он добавил, что в нашей стране растет множество дикоросов, которые можно собирать, перерабатывать, брендировать и продавать.

"Мы должны этой продукцией (грибами — прим. ред.) кормить еще и половину мира", — сказал Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Казалось бы грибов, я прошу прощения, у нас как грязи", — отметил он, добавив, что поддерживает развитие переработки дикоросов, потому что сейчас половина вырастающих грибов сгнивает.

Также глава Минсельхоза заявил сегодня, что перед праздниками цены на продукты не "взлетят". Однако могут быть спекулятивные настроения.

"Предпосылок нет таких, чтобы в разы (увеличились цены)… У нас нет дефицита сегодня, у нас рынок достаточно хорошо насыщен продуктами питания отечественного производства практически по всем видам. Это (рост цен — ред.) может произойти в силу предпраздничных дней, а значит повышенного спроса. Я думаю, что на рынке могут быть и спекулятивные настроения в определенной степени", — сказал чиновник, подчеркнув, что на рынке перед Новым годом могут быть "спекулятивные настроения определенной степени".

По мнению Ткачева, такой рост цен может быть по отдельным позициям, а не тотальный.

Что касается санкций, то с 2014 года Россия, по словам Ткачева, сократила импорт продовольствия втрое — с $60 млрд до $20 млрд, передает "Интерфакс". Сейчас в розничной продаже доля российских продуктов составляет 80-90%. Продуктовое эмбарго действует с 7 августа 2014 г.

Министр также отметил, что рост сельского хозяйства в России в 2016 г. составит 3%. "Год мы закончили с неплохими результатами — рост 3%, он не хуже, чем в прошлом году. Рекордный урожай зерна в 117 млн т и более", — добавил Ткачев. В прошлом году сбор зерна составил 104,8 млн т.

Как сообщала Правда. Ру, в начале декабря Владимир Путин поручил правительству утвердить план действий для обеспечения через четыре года темпов роста экономики страны, превышающих мировые показатели. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

В поручении указано, что в плане должны быть предусмотрены меры, "обеспечивающие достижение не позднее 2019-2020 годов темпов роста экономики России, превышающих темпы роста мировой экономики".

Ранее президент заявил, что ситуация в экономике страны стабилизировалась. Растет промышленность и сельское хозяйство, уровень безработицы — невысокий, удается сдерживать инфляцию. Но ряд отраслей еще не вышли на положительные темпы роста.