Газпром перекроет Украине трубу за малейшее воровство газа

Глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер рассказал о штрафных санкциях в отношении Украины, которые будут предприняты в том случае, если Киев начнет несанкционированный отбор транзитного газа.

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"В контракте очень четко написано, что в том случае, если Украина начинает несанкционированный отбор, "Газпром" имеет право ограничивать поставки в объеме несанкционированного отбора, "Газпром" может осуществлять ограничения поставок непропорционально", — цитирует заявление Миллера РИА "Новости".

Он отметил, что даже единичный случай несанкционированного отбора повлечет полное прекращение транзита.

В случае проигрыша в арбитражном суде Стокгольма украинская компания "Нафтогаз" будет обязана выплатить российскому "Газпрому" $38 миллиардов. По словам руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева, данная сумма является неподъемной для компании.

Как сообщает газета "Взгляд", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, принятые в Киеве решения суда о наложении на Газпром штрафа в 6,6 млрд долларов являются неправовыми. По его словам, Украина делает это, чтобы красть российский газ.

"Украинской стороне стоит заглянуть в контракт с "Газпромом", где черным по белому написано, что если Украина начнет несанкционированно отбирать газ, "Газпром" имеет право уменьшить или остановить поставки. Эта мера прямо предусмотрена в контракте", — подчеркнул источник издания.

Между тем "Нафтогаз" подготовил "план Б" на случай проигрыша "Газпрому" в суде.

"Если "Газпром" сможет выиграть суд по иску о поставках газа из РФ на Украину, "Нафтогаз" должен будет компенсировать $38 миллиардов. В этом случае у Киева есть "план Б", — цитирует Коболева ТАСС.

Однако посвящать в подробности глава украинской компании не стал. Он также отметил, что в "Нафтогазе" оценивают перспективы продажи национальной газотранспортной системы, однако сомневаются, что потенциальный покупатель будет готов заплатить запрашиваемую цену — $30 миллиардов.

А ранее Правда.Ру сообщала, что единственное украинское геолого-разведывательное судно "Искатель" обнаружило в Чёрном море газовое месторождение на 35 млрд кубометров. Открытие было сделано на северо-западном шельфе Черного моря (Одесская область). Об этом сообщили в Госслужбе геологии и недр Украины.

В стране заявили, что у нее достаточно ресурсов для обеспечения своих потребностей в газе. Кстати, ранее украинская сторона обвинила Россию в выкачивании газа из своих месторождений в Черном море.