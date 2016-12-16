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Источник Правда.Ру

CNN: Советник Трампа приехал в Москву "снимать санкции"

Экономика

По данным CNN, один из ведущих советников Дональда Трампа во время избирательной кампании в США, бывший конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон на этой неделе провел закрытую встречу с представителями американской бизнес-элиты, в ходе которой выдвинул предположение о том, что санкции против России могут быть сняты.

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"Трамп может изучить ситуацию с санкциями. Они длились достаточно долго. Достигнут ли был желаемый результат? Трамп не желает оставаться верным принципам внешней политики Барака Обамы", — цитирует Кингстона РБК.

Соратник Трампа рассказал членам Американской торговой палаты в РФ об особенностях ведения бизнеса с Америкой при новой администрации президента. Также Кингстон затронул перспективы и возможные проблемы.

Кингстон отметил, что Дональд Трамп, будучи президентом США, может пересмотреть политику санкций в отношении Российской Федерации. По словам Кингстона, вновь избранному президенту не обязательно следовать курсом своего предшественника, а можно всё начать сначала.

Отметим, что с официальными лицами в Кремле Кингстон не встречался.

До этого о санкциях говорил другой советник Трампа — Картер Пейдж. Он сказал, что санкции больше повредили Западу, нежели России. Пейдж недавно приезжал в Москву. В российской столице у него был запланирован ряд переговоров политиками и бизнесменами. Аналитики считают, что его визит — очередной шаг к подготовке встречи на высшем уровне Дональда Трампа и Владимира Путина. Кстати, как стало известно ранее, она может пройти в следующем году в Финляндии.

Правда, на пресс-конференции Пейдж назвал разговоры об отмене санкций США против России преждевременными."Слишком рано прогнозировать отмену или смягчение санкций США против России", — сказал Пейдж.

Также он обозначил основные направления, которые, по его мнению, могут помочь наладить отношения между Россией и США. Это развитие бизнес-связей, сотрудничество в области науки, работу с молодым поколением, улучшение качества СМИ и навык быстро реагировать на меняющуюся реальность.

При этом Европа не задумывается о снятии санкций, а готовит новые. Как стало известно, Европарламент в преддверии саммита Евросоюза 15 декабря в Брюсселе призвал лидеров ЕС предусмотреть возможность применения санкций против нефтегазовой и оружейной отраслей промышленности России, если Москва, как утверждают в ЕС, продолжит нарушать нормы международного права в отношении Украины, говорится в докладе ЕП по вопросам общей европейской внешней политики и политики в области безопасности.

В докладе отмечается, что санкции ЕС против РФ являются "эффективным средством сдерживания дальнейшей агрессии России в Украине" и прекращение их действия обусловлено полным выполнением РФ минских договоренностей.

Кроме того, стало известно, что Евросоюз до конца года продлит на шесть месяцев санкции против России, срок действия которых истекает 31 января.

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Темы санкции Дональд Трамп
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