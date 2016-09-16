Приоритет российским товарам при госзакупках не должен быть в ущерб цене и качеству

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, предоставляющее российским товарам приоритет при госзакупках. Новые правила вступят в силу с 1 января 2017 года. Насколько эта мера поможет развитию отечественного производства и будет отвечать интересам российских потребителей?

Фото: REX

Сергей РАК, эксперт по потребительскому рынку Московского отделения ОПОРА РОССИИ, считает это решение правильным и своевременным, поскольку оно целиком и полностью соответствует принятому нашей страной курсу на импортозамещение.

"На примере других стран мы видим, чем может обернуться отсутствие преференций для собственных производителей на уровне государства, — предупреждает Рак. — Например, Германия, запустив национальную программу по развитию солнечной энергетики, в свое время практически погубила собственное производство солнечных батарей — страну буквально "затопила" дешевая китайская продукция".

При этом следует внести одно уточнение: товар должен быть конкурентоспособен по цене и качеству. Нельзя забывать, напоминает Рак, что конечный потребитель, даже если речь идет о госзакупках, — это население. По мнению эксперта, российский бизнес сегодня готов обеспечить спрос по всем отраслям, за исключением, может быть, отдельных секторов электроники. Однако отечественным производителям требуется больше внимания уделять рекламе и так называемому разъяснительному пиару качества своей продукции, доказывать, что она находится на уровне мировых стандартов.

Проблемы в сфере госзакупок, впрочем. не сводятся исключительно к конкуренции "своего" и "иностранного", констатирует Сергей Рак. По его словам, если на федеральном уровне правительство более-менее контролирует ситуацию, то на местах бал правят государственные унитарные предприятия (ГУПы).

"Как работать, развиваться малому бизнесу, если они созданы при всех муниципалитетах и, пользуясь своим привилегированным положением, давят любую конкуренцию? — сетует эксперт. — Решение этой проблемы дало бы потребителям едва ли не больше, чем регулирование участия в госзакупках крупных компаний на федеральном уровне".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня