Советник президента России призвал зафиксировать национальную валюту

В новом "эскизном проекте альтернативной денежно-кредитной политики" советник президента РФ Сергей Глазьев призывает отказаться от "свободного плавания рубля".

Как сообщает "Газета.Ru", курс рубля, по словам Глазьева, должен соответствовать уровню конкурентоспособности российской экономики. Для этого, возможно, потребуется уйти от режима свободного плавания обменного курса рубля.

Сергей Глазьев уточняет, что режим свободного плавания национальной валюты среди 20 основных стран, у которых доля нефти в экспорте занимает более 70%, применяется лишь в Норвегии.

"Мы фактически вернулись к тому же диапазону недооценки рубля (относительно ППС — паритета покупательской способности), который наблюдался в период кризиса 1998 года", — сообщает Советник президента в проекте.

По словам Глазьева, очередной обвал рубля в 2014-2015 годах привел к тому, что по параметру "отношение курс/ППС" Россия все больше отдаляется не только от развитых, но и от многих стран с развивающимися рынками. Советник президента уверен, что это ставит Россию в положение неэквивалентного обмена при совершении сделок на мировом рынке (в том числе при закупках передовых технологий).

Напомним, в марте 2016 года советник президента РФ заявлял, что курс рубля занижен в три раза. "Получается, что покупательная способность одного доллара эквивалентна примерно 23-25 рублям", — цитирует слова экономиста "Русская служба новостей".

Еще тогда Глазьев призывал зафиксировать курс рубля. "Центробанк должен вернуться на рынок и дать рынку понять, какой курс рубля он считает правильным и держаться этого курса. Тогда экономика стабилизируется, мы снова сможем планировать наше будущее", — заключил Глазьев.

Ранее в интервью Pravda. Ru главный научный сотрудник Центра экономического анализа и прогнозов ИЭ РАН Александр Френкель заявил, что к курсу 30-50 рублей за доллар мы уже не вернемся.

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