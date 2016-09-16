В новом "эскизном проекте альтернативной денежно-кредитной политики" советник президента РФ Сергей Глазьев призывает отказаться от "свободного плавания рубля".
Как сообщает "Газета.Ru", курс рубля, по словам Глазьева, должен соответствовать уровню конкурентоспособности российской экономики. Для этого, возможно, потребуется уйти от режима свободного плавания обменного курса рубля.
Сергей Глазьев уточняет, что режим свободного плавания национальной валюты среди 20 основных стран, у которых доля нефти в экспорте занимает более 70%, применяется лишь в Норвегии.
"Мы фактически вернулись к тому же диапазону недооценки рубля (относительно ППС — паритета покупательской способности), который наблюдался в период кризиса 1998 года", — сообщает Советник президента в проекте.
По словам Глазьева, очередной обвал рубля в 2014-2015 годах привел к тому, что по параметру "отношение курс/ППС" Россия все больше отдаляется не только от развитых, но и от многих стран с развивающимися рынками. Советник президента уверен, что это ставит Россию в положение неэквивалентного обмена при совершении сделок на мировом рынке (в том числе при закупках передовых технологий).
Напомним, в марте 2016 года советник президента РФ заявлял, что курс рубля занижен в три раза. "Получается, что покупательная способность одного доллара эквивалентна примерно 23-25 рублям", — цитирует слова экономиста "Русская служба новостей".
Еще тогда Глазьев призывал зафиксировать курс рубля. "Центробанк должен вернуться на рынок и дать рынку понять, какой курс рубля он считает правильным и держаться этого курса. Тогда экономика стабилизируется, мы снова сможем планировать наше будущее", — заключил Глазьев.
Ранее в интервью Pravda. Ru главный научный сотрудник Центра экономического анализа и прогнозов ИЭ РАН Александр Френкель заявил, что к курсу 30-50 рублей за доллар мы уже не вернемся.
Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня
Суета киевских правителей наводит на мысль, что идея с выборами в Крыму была подсказана. Едва ли в Киеве до прошлой недели не подозревали о выборах в Госдуму. Напомним, на днях не признавать выборы в Госдуму - как раз из-за Крыма - США и Евросоюзу посоветовал Гарри Каспаров. А потом вдруг озарило и Порошенко и Ко.
Два года назад Владимир Путин уехал с саммита G20 в Австралии до завершения мероприятия, а на саммите в китайском Ханчжоу он — один из самых ожидаемых гостей. Газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что "хотя экономика России меньше, чем экономика Австралии, Россия продолжает утверждать себя в качестве мировой державы". Так в чем твоя сила, Россия?
Опубликованы секретные документы ВАДА, согласно которым, организация покрывала употребление допинга спортсменами США.