16 сентября 2016 года Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению Военно- промышленным банком (ВПБ) сроком на шесть месяцев.
Как говорится в пресс-релизе регулятора, полномочия органов управления ВПБ и права его учредителей приостановлены.
Как пишет ТАСС, первоочередной задачей деятельности временной администрации является проведение обследования финансового положения ВПБ с целью определения его объективного финансового положения.
Напомним, Московский Военно-промышленный банк входит в топ-100 кредитных организаций России, основан в 1994 г. Банк занимается кредитованием физических и юридических лиц (преимущественно представители малого и среднего бизнеса), выпуском и обслуживанием банковских карт, расчетно-кассовым и депозитным обслуживанием корпоративных клиентов и привлечением средств граждан во вклады.
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