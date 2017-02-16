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Источник Правда.Ру

Тамара КАСЬЯНОВА: При крепком рубле сложнее импортировать оборудование

Экономика

Минусом для для экспорта сельхозпродукции может стать укрепление рубля, считает глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

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"Мы должны экспортировать излишки, до 40 миллионов тонн, но рубль сегодня укрепился и укрепляется. Это, конечно, для наших экспортных позиций — серьезный минус. Не только для сельского хозяйства, но и для промышленности и других секторов экономики", — сказал Ткачев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, цены на зерно падают, а в России зерна собрали много, рассчитывая на серьезный экспорт. "Доллар 57 (рублей. — Ред.) — это не катастрофа, но это удар по нашей национальной экономике", — считает министр.

Необычное укрепление рубля, а как известно, 14 февраля курс российской валюты достиг максимума 2015 года, уже обеспокоило Минфин и привлекло внимание Кремля.

Почему укрепление рубля встретили без оптимизма в правительстве, читателям "Правды.Ру" объяснила генеральный директор АО "2К", член международной ассоциации Morison International, первый вице-президент "Российского клуба финансовых директоров" Тамара Касьянова.

Ваше отношение к позиции Александра Ткачева? Почему крепкий рубль невыгоден экспортерам и бюджету, но выгоден простым россиянам. Где золотая середина?

С моей точки зрения, странным кажутся сами заявления Центробанка о том, что в первую очередь надо бороться с инфляцией, а не заниматься развитием экономики. Ведь низкая инфляция ведет к проблемам в экономическом развитии. Все это приводит к низкой покупательской способности населения, к отсутствию развития, к сжиманию экономики.

Надо найти ту золотую середину, которая позволит заниматься сдерживанием инфляции не в первую очередь, ведь инфляция на уроне 6-8% приводит хоть к какому-то рост экономики, к движению.

Центробанк наметил уровень инфляции в 4%, при этом регулятор приветствует укрепление рубля, а это как раз приводит к сжиманию экономики и, как результат, к проблемам в покупательской способности населения, к низкой доходности, к сокращению производства.

Вторая ситуация — снижение экспортных доходов. Надо понять: что нам важнее? Мы говорим, что экономика должна заниматься развитием производства внутри, нельзя надеяться только на экспортные доходы, благодаря которым мы живем. И если мы все-таки пойдем по пути снижения инфляции, то нам нужно беспокоиться об укреплении рубля.

Это все разнополярные векторы, но где-то все-таки надо определить приоритеты. Если говорим о развитии экономики, то не стоит думать только об экспортных доходах. Однако слишком дорогой рубль сделает проблематичной покупку импортного оборудования. А без импортной техники и комплектующих мы, к сожалению, не можем пока обойтись.

Да, нам надо возрождать производство, самим создавать оборудование, но быстро нам этого не сделать, да и тут тоже необходим импорт, никуда от этого не деться.

Так что, с моей точки зрения, идти по пути снижения инфляции — это не выход, а создание еще больших проблем.

Если девальвировать рубль, то насколько и какими темпами?

Неверно говорить о какой-то плановой девальвации. Может быть, даже надо увеличить рублевую массу в стране. Сейчас у многих банков проблемы с рублевой ликвидностью: невозможно получить кредиты, хотя проценты довольно высокие. А это уже серьезные проблемы для нашей экономики, сдерживающие ее развитие.

Недавно Дмитрий Медведев заявил, что нам гораздо важнее низкая инфляция, чем развитие экономики, а при такой инфляции, при таком сокращении никто в экономику инвестировать не будет.

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