Тамара КАСЬЯНОВА: При крепком рубле сложнее импортировать оборудование

Минусом для для экспорта сельхозпродукции может стать укрепление рубля, считает глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Мы должны экспортировать излишки, до 40 миллионов тонн, но рубль сегодня укрепился и укрепляется. Это, конечно, для наших экспортных позиций — серьезный минус. Не только для сельского хозяйства, но и для промышленности и других секторов экономики", — сказал Ткачев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, цены на зерно падают, а в России зерна собрали много, рассчитывая на серьезный экспорт. "Доллар 57 (рублей. — Ред.) — это не катастрофа, но это удар по нашей национальной экономике", — считает министр.

Необычное укрепление рубля, а как известно, 14 февраля курс российской валюты достиг максимума 2015 года, уже обеспокоило Минфин и привлекло внимание Кремля.

Почему укрепление рубля встретили без оптимизма в правительстве, читателям "Правды.Ру" объяснила генеральный директор АО "2К", член международной ассоциации Morison International, первый вице-президент "Российского клуба финансовых директоров" Тамара Касьянова.

Ваше отношение к позиции Александра Ткачева? Почему крепкий рубль невыгоден экспортерам и бюджету, но выгоден простым россиянам. Где золотая середина?

С моей точки зрения, странным кажутся сами заявления Центробанка о том, что в первую очередь надо бороться с инфляцией, а не заниматься развитием экономики. Ведь низкая инфляция ведет к проблемам в экономическом развитии. Все это приводит к низкой покупательской способности населения, к отсутствию развития, к сжиманию экономики.

Надо найти ту золотую середину, которая позволит заниматься сдерживанием инфляции не в первую очередь, ведь инфляция на уроне 6-8% приводит хоть к какому-то рост экономики, к движению.

Центробанк наметил уровень инфляции в 4%, при этом регулятор приветствует укрепление рубля, а это как раз приводит к сжиманию экономики и, как результат, к проблемам в покупательской способности населения, к низкой доходности, к сокращению производства.

Вторая ситуация — снижение экспортных доходов. Надо понять: что нам важнее? Мы говорим, что экономика должна заниматься развитием производства внутри, нельзя надеяться только на экспортные доходы, благодаря которым мы живем. И если мы все-таки пойдем по пути снижения инфляции, то нам нужно беспокоиться об укреплении рубля.

Это все разнополярные векторы, но где-то все-таки надо определить приоритеты. Если говорим о развитии экономики, то не стоит думать только об экспортных доходах. Однако слишком дорогой рубль сделает проблематичной покупку импортного оборудования. А без импортной техники и комплектующих мы, к сожалению, не можем пока обойтись.

Да, нам надо возрождать производство, самим создавать оборудование, но быстро нам этого не сделать, да и тут тоже необходим импорт, никуда от этого не деться.

Так что, с моей точки зрения, идти по пути снижения инфляции — это не выход, а создание еще больших проблем.

Если девальвировать рубль, то насколько и какими темпами?

Неверно говорить о какой-то плановой девальвации. Может быть, даже надо увеличить рублевую массу в стране. Сейчас у многих банков проблемы с рублевой ликвидностью: невозможно получить кредиты, хотя проценты довольно высокие. А это уже серьезные проблемы для нашей экономики, сдерживающие ее развитие.

Недавно Дмитрий Медведев заявил, что нам гораздо важнее низкая инфляция, чем развитие экономики, а при такой инфляции, при таком сокращении никто в экономику инвестировать не будет.

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