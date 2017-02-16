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Источник Правда.Ру

Минфин обеспокоен необычным укреплением рубля

Экономика

Необычное укрепление рубля обеспокоило Минфин и привлекло внимание кремлевской администрации. Дело в том, что скупка валюты должна была ослабить рубль, однако происходит обратное, вопреки фундаментальным факторам.

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К примеру, накануне рубль обновил полуторагодовые максимумы, сообщают "Ведомости". По оценкам экономистов, сейчас продается по 10-12 миллиардов долларов в день. Это значительно превышает ежедневные покупки Минфина, которые составляют около 100 миллионов долларов. 

Эксперты недоумевают: по их словам, эту необычную активность рубля никак нельзя объяснить.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев негативно оценил укрепление рубля к доллару. По его мнению, это негативно скажется на экспортном потенциале России. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24".

"То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус и не только для сельского хозяйства — и для промышленности, и для многих других секторов экономики", — сказал он. "Доллар — 57 (руб.) — это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике", — добавил он.

Как ранее рассказал "Правде.Ру" директор проекта ALЁNKA CAPITAL Элвис Марламов, девальвации рубля пока не ожидается:

"Я думаю, что девальвация рубля в ближайшие месяцы маловероятна. Дефицит бюджета будет покрываться за счет заимствований. Занимать без риска Россия может еще очень долго, потому что у нас очень низкий уровень государственного долга относительно ВВП. Еще один резерв наполнения бюджета, при котором, в отличие от девальвации, население не пострадает, — это увеличение доходов от использования госимущества, объема дивидендов из госкомпаний и их последующей приватизации".

Зарубежные эксперты и вовсе предсказывают российской экономике первое место в Европе. Консалтинговое агентство PricewaterhoiseCoopers (PwC) опубликовало доклад под названием "Мир в 2050 году". По их мнению, развивающиеся экономики будут доминировать в мире, и Россия — в их числе. По данным аналитиков, к 2050 году США по уровню ВВП будут уступать не только Китаю, но и Индии.

А до этого консалтинговое агентство заявило, что России не грозит отток капитала. Помогут российской экономике плавающий рубль, подорожавшая нефть и привлекательные ставки по облигациям Минфина.

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Надолго ли укрепился рубль?
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