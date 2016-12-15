Потери экономики РФ от эпидемии гриппа оценили в 700 млрд рублей

Академия труда и социальных отношений оценила потери российской экономики от эпидемии гриппа в 700 миллиардов рублей. По словам проректора Академии Александра Сафонова, потери ВВП можно сократить, если все работодетели будут предоставлять заболевшим сотрудникам возможность лечиться дома.

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"Приблизительно 20% населения ежегодно заболевают ОРВИ или гриппом. Если брать это в масштабах занятых в экономике, то это где-то приблизительно 14 миллионов человек. Только в результате того, что человек даже один раз заболеет в течение года, страна теряет за счёт эпидемии дополнительно 251 миллиард рублей. А в целом для экономики болезни ОРВИ и грипп обходится почти в 700 миллиардов рублей", — рассказал Сафонов Лайфу.

По его мнению, число заболевших уменьшилось бы, если работодатели предоставляли сотрудникам право на трёхдневный оплачиваемый больничный. "Если человек заболел, не надо его держать на рабочем месте, потому что это заболевание быстро передаётся на других членов коллектива, лучше человеку дать возможность хотя бы дня три полежать дома", — считает эксперт.

Напомним, сейчас в ряде регионов России объявлена эпидемия гриппа. Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, превышение недельных эпидемических порогов уже отмечено в 20 субъектах, плюс к этому в 10 центральных городах субъектов.

Ранее медики также зафиксировали первые случаи заражения свиным гриппов в Петербурге. По информации клини­ческой инфекционной больницы им. С. П. Боткина, в декабре к медикам поступили 193 пациента с признаками гриппа и ОРВИ. Из этого числа у 10 человек подтвердилось наличие вируса гриппа А(H3), еще у двоих был выявлен грипп А(H1N1), известный как свиной грипп. При этом Роспотребнадзор отмечает, что ситуация с заболеваемостью в Северной столице находится на неэпидемическом уровне.

"Грамотные работодатели, которые хотят получить прибыль, еще до зимней эпидемии гриппа проводят вакцинацию своих сотрудников. Коммунальные службы, крупные сети магазинов, сотрудники которых часто контактируют с сторонними людьми, прививают их за свои средства. Это экономически обосновано.

Естественно, нельзя допускать до работы заболевших, потому что один заболевший может заразить до семи человек, обычно так это и происходит. Соответственно, можно получить в период эпидемии отсутствие работников на рабочем месте.

Кроме того, больной человек не может полноценно трудиться. Он может получить осложнения, особенно если у него есть хронические заболевания. Может заболеть в более тяжелой форме, тогда он будет исключен из рабочего процесса на более длительный срок. Возможны и летальные исходы", - рассказал ранее Pravda.Ru старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров.

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