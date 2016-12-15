Мировые экономисты: Цена на нефть взлетит до $138

Менее чем через 10 лет стоимость барреля нефти может увеличиться до $138, то есть почти в 2,5 раза. В последний раз цена на сырье находилась на этой отметке в июне 2008 года, когда сырье подорожало до $147,5.

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По мнению специалистов американской компании Groppe, Long & Littell, повышения среднегодовой цены на нефть до $100 стоит ожидать в 2023 году и до $138 — в 2025-м. Российские экономисты также не исключают возврата нефти к уровням восьмилетней давности.

Напомним, в сентябре 2008-го произошел кризис, который повлек за собой снижение основных экономических показателей. С того момента цена на нефть опускалась даже ниже $28 — до $27,9 в конце января 2016 года. Экономисты считали, что возвращения к былым трехзначным показателям уже не будет. В прогнозе Минэкономразвития отмечалось, что стоимость нефти останется на уровне $40 в ближайшие три года, а потом будет дорожать примерно на доллар ежегодно, дойдя в 2035 году до отметки $55.

"Если в течение следующих десятилетий мировая экономика найдет резервы для роста, то возможно ускорение темпов прироста глобального ВВП и повышение спроса даже на фоне ограничения предложения сырья со стороны крупнейших ее экспортеров", — рассказал "Известиям" главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик, отметив, что возврат цен на нефть к уровням, которые были до кризиса 2008 года, не исключен.

По оценкам экспертов Центра макроэкономических исследований Сбербанка, баррель будет стоить $55 уже в 2018 году и продержится на этом уровне в 2019-м. Свой макроэкономический прогноз Сбербанк основал именно на оценке американских специалистов.

По мнению экспертов Сбербанка, в следующем году отечественный ВВП увеличится на 1,2%, в 2018-м — на 1% и в 2019-м — на 1,2%. В среднем же темпы роста экономики составят 3,5%, таким образом, объем ВВП в перспективе 20 лет удвоится и в 2036-м приблизится к $7 трлн ($3,5 трлн по итогам 2015-го). По мнению экспертов, подобный прорыв удастся совершить только за счет структурных реформ и технологических инноваций.

Между тем многие эксперты уверены, что данные прогнозы футуристичны и едва достижимы в силу ряда обстоятельств. Бывший зампред ЦБ, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко считает, что делать такие долгосрочные прогнозы по нефти сейчас не имеет смысла, поскольку в течение десяти лет на рынке энергоносителей многое поменяется. Более того, сами энергоносители не несут существенного вклада в развитие экономики.

"Нефть и газ дают много в бюджет, но мало в прирост ВВП. Доля прироста ВВП, который генерируется за счет экспорта нефти и газа, составляет порядка 10%. Поэтому вряд ли на экспорте и росте цен на сырье российская экономика будет расти и дальше прежними темпами", — рассказал "Известиям" эксперт.

Ранее эксперты минэнерго США также прогнозировали, что к 2040 году нефть подорожает до $141-$252 за баррель.

Минэнерго США опубликовало обновленный прогноз по энергетическим рынкам до 2040 года. По прогнозу ведомства, мировые цены нефти, упавшие с отметки около $115 за баррель в 2011 году до $50 в 2015 году, в течение рассматриваемого периода будут восстанавливаться.

По данным СМИ, в 2040 году цена нефти при реалистичном сценарии достигнет $141 за баррель. Согласно прогноза, увеличение суточного потребления нефти составит 31 млн барр. по сравнению с 2012 годом, от которого американское Минэнерго ведет отсчет в прогнозе.

Рост спроса составит к 2040 году 14%, указывается в прогнозе. Отмечается, что основным аргументом в пользу значительного роста спроса на нефть является увеличение населения и его доходов, особенно в развивающихся странах. В качестве контраргументов, с другой стороны, выступают меры по ограничениям выбросов парниковых газов, развитие технологий в области электрических батарей и автономных транспортных средств.

Таким образом, мировой уровень добычи нефти будет возрастать ежегодно с 2015 года примерно на 1 млн барр. в день, указывается в прогнозе. А в долгосрочном прогнозе состояния энергетических рынков, EIA не только предрекает нефти роль ведущего мирового источника энергии в ближайшие 25 лет, но и не исключает, что к 2040 году цена за один баррель нефти может достигнуть беспрецедентной отметки — $252 при наиболее благоприятном сценарии.

Ранее также американский трейдер Пьер Андюран заявил о том, что нефтяной рынок достиг дна и "черное золото" будет расти в цене. В интервью телеканалу Bloomberg Андюран, который в конце прошлого года предсказал падение нефтяных котировок до отметки в 25 долларов за баррель, пояснил, что в последующие два года котировки будут расти.

По его словам, в 2016 году стоимость барреля составит 50 долларов, в 2017 году — 70 долларов, в 2018 году — 90 долларов. Андюран при этом подчеркнул, что отскок будет сопровождаться высокой волатильностью.

Как пишет РБК, период низких цен трейдер оценил максимум в 6 месяцев."Мы живем в мире, где низкие цены сменяют высокие цены на нефть. Я действительно считаю, что сейчас рынок достиг дна", — заявил Андюран. Он считает, что существует достаточно оснований говорить о долгосрочном тренде на рост котировок и напомнил о банкротстве ряда нефтяных компаний в условиях низких цен.

Андюран добавил, что рынок сланцевой нефти в США в целом справился с проблемами, однако работающим в отрасли компаниям придется немало сделать для того, чтобы восполнить потери, в том числе вернуть работников, уволенных за последний год.

Можно ли манипулировать нефтяным рынком? Об этом Pravda.Ru рассказал Вячеслав Кулагин, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН.

"Если манипуляция — это прямое управление ценами, то сейчас это невозможно. Рынок достаточно диверсифицирован, и ни один из его участников не может оставлять ту цену, которую он хочет. Но возможность влиять на рынок есть, в том числе, у той же Саудовской Аравии", — отметил Вячеслав Кулагин.

"Это наглядно показал 2008 год, когда на фоне мирового кризиса цены стали тоже обваливаться, и тогда Саудовская Аравия активно включилась вместе с ОПЕК в квотирование поставок нефти на рынок. Были и в предыдущие годы такие же примеры, в предыдущие десятилетия, когда ОПЕК за счет квотирования добычи управлял рынком", - считает аналитик.

Корреспондент Pravda. Ru спросил главу Центра изучения мировых энергетических рынков, чем тогда объясняется падение нефтяных цен. "Снижение обусловлено тем, что у нас был достаточно затяжной период высоких цен. На фоне его было введено много проектов, соответственно, на рынке стало большое предложение сырья. Если бы спрос рос с прежними темпами, цена была бы другая", — разъяснил Вячеслав Кулагин.

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