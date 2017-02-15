На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю рухнул на 26 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 56,84 рубля.
Таким образом, курс доллара опустился ниже отметки 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года.
На 10.04 мск среды курс доллара расчетами "завтра" опускался на 21 копейку - до 56,9 рубля, европейская валюта дешевела также на 21 копейку и торговалась на уровне 60,19 рубля.
В первые минуты торгов доллар уже снижался до 56,84 рубля, до минимума с середины лета 2015 года, евро - до 60,14 рубля, до минимума с июня 2015 года.
К 10:04 мск стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent снизилась на 0,55% - до $55,66 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,68% - до $52,84 за баррель.
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